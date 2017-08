L’Udinese accoglie Bajic e saluta Badu

UDINE – A due settimane dall’inizio del Campionato di serie A, l’Udinese anima il mercato con un movimento in entrata e uno in uscita. Per sostituire la partenza di Duvan Zapata, i bianconeri si sono assicurati le prestazioni di Riad Bajic, attaccante classe 1994. Il talento bosniaco nell’ultima stagione ha militato nel Konyaspor, realizzando 17 gol nel massimo campionato turco. Il reparto offensivo dell’Udinese, quindi, oltre al serbo, sarà formato da Perica, Lasagna e Thereau.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, da segnalare la la cessione (in prestito) del centrocampista Emmanuel Agyemang Badu al Bursaspor. «Udinese Calcio – si legge nel comunicato della società – ha concluso il trasferimento del calciatore ghanese al Bursaspor, formazione che milita nella Super Lig, il massimo campionato turco. L’accordo prevede il prestito fino al 30 giugno 2018. Dopo tante stagioni passate assieme, a Emmanuel, da tutta l’Udinese Calcio, un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura».