A Lignano Sabbiadoro si va a scuola di «Economia sotto l'ombrellone»

LIGNANO SABBIADORO - È dedicata ai giovani la settima edizione di Economia sotto l’Ombrellone. La manifestazione, che per tutto il mese di agosto raduna esponenti del mondo economico-imprenditoriale regionale per riflettere sulla situazione economica attuale, guarda alle nuove generazioni. Da come sviluppare un’idea per dare vita ad un’impresa fino ai settori in ascesa che possono offrire occupazione per arrivare alla gestione dei propri soldi. Dal 2 al 23 agosto, la rassegna propone quattro mercoledì per parlare, discutere e confrontarsi in un clima informale. Inizio alle 18.30, ingresso libero. Nata nell’estate 2011 sulla scia della crescente attenzione riservata da parte dell’opinione pubblica italiana ai temi economici in un momento di riconosciuta difficoltà ma foriero di importanti cambiamenti e di significative innovazioni, la nuova edizione di Economia sotto l’Ombrellone si svolge al Beach Aurora sul Lungomare Alberto Kechler – località Lignano Pineta, Lignano Sabbiadoro. Ciascun incontro, vede sul palco tre ospiti. Il dibattito, moderato dal giornalista Carlo Tomaso Parmegiani, dura circa un’ora con spazio per le domande. Al termine è previsto un aperitivo per consentire al pubblico di incontrare, in maniera informale e conviviale i relatori del dibattito. La settima edizione di Economia sotto l’ombrellone è organizzata da Eo Ipso – comunicazione ed eventi, ha il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e di Turismo FVG ed è sostenuta da Sky Gas & Power (main sponsor), Confindustria Udine, Ramberti attrezzature balneari, Akrass, GLP, Greenway, LaborCro, Nordest Servizi, Azienda agricola Renato Keber, Beach Aurora, Lignano Pineta, Hotel Ristorante President e Porto Turistico Marina Uno.

Il programma

Mercoledì 2 agosto alle 18.30, «Come creare una start up di successo». Claudio Borrello – Fondatore e Ad di Ermetris, Dino Lazzarini – Fondatore LaborCro, Davide Petraz – Managing partner GLP. Mercoledì 9 agosto alle 18.30 «Cyber Macumba – l’importanza di sapersi difendere» Nicola Bosello – Direttore commerciale Nordest Servizi, Manuel Cacitti – Cybersecurity specialist, Paolo Zamporti – Key account manager di SGBox. Mercoledi 16 agosto alle 18.30 «L’energia comparto del futuro: occupazione tra produzione e vendita»: Massimo Berka – General Manager Biogaservizi, Roberto Pilat – Responsabile vendite Sky Gas & Power, Marco Tam – Presidente Greenway. Mercoledi 23 agosto alle 18.30, «Investire in un mondo che cambia, fra crisi bancarie e crescita delle Pmi»: Mario Fiumei – Private Banker, Pierluigi Lotti – Consulente Finanziario, Gilberto Bassi – Partner Manager Copernico Sim. Al termine degli incontri sarà offerto un aperitivo dall’azienda agricola Renato Keber.