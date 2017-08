Che tempo farà giovedì 3 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto l'anticiclone caldo nord-africano e quello delle Azzorre si estenderanno dalla Spagna, attraverso l'Italia, fino all'Europa orientale e lo zero termico si porterà a 5000 m di quota.

Ecco dunque che secondo le previsione dell'Osmer Fvg avremo cielo in genere sereno e farà caldo su tutta la regione Fvg, molto caldo nel pomeriggio in pianura; dal pomeriggio non si esclude qualche temporale di calore in Carnia. Sulla costa al mattino soffierà Borino e le temperature minime saranno molto alte. In pianura le temperature potranno sforare i 38 gradi.