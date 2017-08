Lignano Sabbiadoro conto alla rovescia per «Random, una Festa a Caso»

LIGNANO SABBIADORO - Sabato 5 agosto, lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro accoglierà la festa più coinvolgente del momento, «Random, una Festa a Caso», fra gli eventi di maggiore successo degli ultimi anni, incentrato sul divertimento a base di musica di tutti i generi, con la partecipazione attiva del pubblico invitato a presentarsi con un dress code totalmente casuale. Ecco gli orari ufficiali dell'evento: 20 apertura porte, 22 preascolto Random, 23.30 Random warm up, 24 Random show, 4 chiusura. Ed ecco le tre regole fondamentali di «Random, una Festa a Caso»: la più importante: vestirsi a caso, portare qualsiasi cosa vogliate (che non possa danneggiare il locale o gli altri): palloni di spugna, gonfiabili, vestiti di carnevale, pistole d'acqua, la musica non viene mixata, ma scelta casualmente e senza logica dai nostri selezionatori. Potrete quindi divertirvi ballando i successi di tutti i generi musicali.

L'evento

Nato nel 2014 dallo staff di Suonica (lo stesso che gestisce il New age club di Treviso), Random ha conquistato il pubblico di tutta Italia grazie alla sua formula semplice e geniale al tempo stesso. Il mood dell'evento è «vestiti a caso, balla a caso, conosci gente a caso». Proprio questa formula ha decretato il successo dell’evento che, dopo un tour invernale completamente sold out, quest'estate arriverà in tutta Italia, dalla Valle D’Aosta alla Sicilia. Impressionanti anche i numeri che questa festa ha saputo ottenere in pochi mesi: 130 mila likes su Facebook, oltre 200 mila biglietti venduti in un anno, 40 città toccate.

Info e biglietti

I biglietti per l’evento, organizzato da Sunset Events srl, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia Promo Turismo Fvg e Zenit srl, saranno in vendita a partire dalle 11 di sabato 8 aprile sui circuiti Ticketone e Mailticket. Info e punti vendita su Azalea.it. Per maggiori informazioni: Zenit srl tel. +39 0431 510393, www.azalea.it – info@azalea.it.