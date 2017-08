Gruppo Ama: stare insieme per stare bene

UDINE - Creare rete mettendo in contatto diretto le persone per rispondere ai bisogni e alle difficoltà quotidiane, favorendo una dimensione di supporto e di sostegno alla pari, per vivere meglio, per vivere bene. L’Aspic (Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità) è vicina al territorio e organizza proprio a tale scopo i gruppi Ama.

Di cosa si tratta

Si tratta di gruppi di Auto Mutuo Aiuto che offrono uno spazio e un tempo di socializzazione, di aiuto e di condivisione, riguardo ad un tema specifico: genitorialità, lutto, fiducia, affettività… Sono i membri stessi che in prima persona, hanno la possibilità di scegliere l’argomento più vicino per affrontarlo insieme. Questa modalità di sostegno consente ai componenti di incontrarsi, conoscersi e confrontarsi al fine di trovare soluzioni possibili, incoraggiando le personali potenzialità. Può per esempio capitare a tutti di perdere la fiducia, di sentirsi traditi, di tradire e di tradirsi. ‘Questione di fiducia’ è uno dei gruppi Ama attualmente attivi presso l’Aspic. – Faccio parte di questo gruppo ormai da più di due anni, è diventato una parte fondamentale della mia vita. Avverto supporto, sostegno, amicizia e considerazione. Ascoltando le storie e i problemi altrui, trovo nuovi spunti di azione e riflessione, ricevo molto. Mi auguro inoltre, di riuscire io stessa a restituire qualche cosa di positivo agli altri. L’incontro settimanale è un rito importante, si è creata una sorta di nuova famiglia- svela a voce bassa e sicura una signora sulla cinquantina. Stare insieme per stare bene, con i gruppi Ama è possibile.

Quando

L’Aspic propone questa iniziativa in maniera gratuita a cadenza settimanale; ogni martedì a partire dalle 20.30 la sede Aspic Fvg (Udine, via G. Tullio, 13), ospita tutti gli interessati a sperimentare questa esperienza volta a produrre cambiamento e a migliorare la qualità della propria vita. La referente del progetto è Alessia Zamparutti, Psicologa Psicoterapeuta.

Per informazioni: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it.