‘Diamo un taglio alla sete’ ospita fratel Dario Laurencig: appuntamento a Nimis

NIMIS - La ‘bressana’ di Nimis, per il gruppo di amici che hanno avviato il progetto di ‘Diamo un taglio alla sete’, è ‘il luogo dove tutto è cominciato’, in una sera d'estate del 2006. È cominciato con il racconto dell'esperienza di Anna Laurencig e la proiezione della fotografie scattate durante la sua permanenza a Lokichar (Turkana, Kenya) dove si era recata a trovare suo cugino, fratel Dario. Oggi Diamo un taglio alla sete è una Onlus, che anno dopo anno con l'imbottigliamento di un ‘vino solidale’, è impegnata a raccogliere fondi per sostenere le opere di fratel Dario nell’arida regione del Turkana (Kenya) e in altri paesi africani (Uganda, Sud Sudan), dove ha costruito oltre 400 pozzi di acqua potabile e sviluppato progetti di solidarietà nel settore della sanità e dell’educazione scolastica.

L’incontro

Diamo un taglio alla sete Fvg Onlus ha voluto cogliere l'occasione della presenza in Friuli di fratel Dario Laurencig per organizzare un incontro nella ‘mitica’ bressana, dove giovedì 3 agosto dalle 21 i tantissimi amici potranno incontrarlo e sentire dalla sua voce il racconto dei suoi 42 anni di impegno come missionario comboniano laico in Africa. Oltre a fratel Dario, in bressana ci saranno anche due amici, i fotografi professionisti Elia Ferandino e Luca Tassotto, che lo scorso anno hanno realizzato un reportage nel campo profughi di Zaatari in Giordania per conto di una organizzazione umanitaria di ‘costruttori di pace’: la Building Peace Foundation. Una riflessione conclusiva verrà portata da Pierluigi Di Piazza, fondatore e anima del Centro di Accoglienza e di Promozione Culturale ‘Ernesto Balducci’ di Zugliano associazione che offre un tetto a immigrati, profughi e rifugiati politici.

Un momento di riflessione e non solo

Com'è nella tradizione di Diamo un taglio alla sete, al momento di riflessione seguirà un momento di festa con ritmi canti e tamburi dall'Africa occidentale della Afro Ritmo Band guidata da Roberto Lugli. E non mancherà un calice di vino dell'imbottigliamento solidale di maggio. La partecipazione è libera. La bressana è raggiungibile in pochi minuti partendo dalla cantina ‘I Comelli’ di via Valle a Nimis, dove è possibile parcheggiare e proseguire a piedi (consigliate scarpe comode e una torcia elettrica) o usufruire del servizio navetta. In caso di maltempo l'incontro si terrà nel teatro parrocchiale di Nimis.

Per informazioni: Paolo 3486706843, Bepi 3356897484.