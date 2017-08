Afam dà appuntamento a Remanzacco per la notte delle stelle cadenti!

REMANZACCO - Il 10 agosto, Notte di San Lorenzo, l’Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia dà appuntamento, dalle 21 alle 12 del giorno seguente, nella sua sede-osservatorio di piazza G. Miani 2a, a Remanzacco, per vedere le "stelle cadenti».

L'evento

Dall’associazione ricordano però che «un avviso è d'obbligo: non aspettatevi di vedere uno spettacolo come nella locandina. La cadenza media delle meteoriti è una-due al minuto, ma l'inquinamento luminoso che illumina anche il nostro cielo coprirà le metoriti meno luminose, il non perfetto adattamento degli occhi (ci vogliono 25-30 minuti di buio) si mangerà altre meteoriti e, infine, le meteoriti hanno la cattiva abitudine di comparire (per un secondo, più o meno) sempre dalla parte del cielo verso cui non guardate... Insomma... buona fortuna! Ma restano sempre gli altri corpi celesti da vedere attraverso i telescopi».

Maggiori info: www.afamweb.com | afam.star@gmail.com |