Grave incidente sulla Osovana: auto finisce sotto un camion

COLLOREDO DI MONTE ALBANO - Grave incidente sulla Osovana, all'altezza di Colloredo di Monte Albano, dove un'auto è finita contro un camion. Alla guida della vettura, una Opel nera, c'era una donna che per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con il mezzo pesante. L'impatto è stato molto violento.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17. Per fortuna la donna, rimasta sempre cosciente, ha riportato solo qualche contusione e le sue condizioni non sono apparse gravi. E' stata trasportata con l'elicottero del 118 all'ospedale di Udine. Illeso l'autista del camion.



Sul posto, oltre a un'ambulanza del 118, anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Majano. La Osovana è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi e per la bonifica dell'asfalto.