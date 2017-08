Gli eventi in programma giovedì 3 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

‘Majano c’è 1.5.9’

Si rinnova la collaborazione fra il Festival di Majano e il Circolo culturale ‘Majano c’è 1.5.9’, sinergia che si concretizzerà, per l’edizione 2017 del Festival, nell’emozionante serata per ricordare il 25° anniversario delle stragi di mafia in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Giovedì 3 agosto, alle 20.30, saliranno, infatti, sul palco di piazza Italia, Giuseppe Costanza, autista e uomo di fiducia di Falcone, sopravvissuto miracolosamente all’attentato di Capaci, e Riccardo Tessarini, che assieme a Costanza ha scritto il libro ‘Stato di abbandono’. Quello che ascolteremo a Majano è anzitutto il racconto della vita di un uomo, oltre che di un cittadino eccezionale, che dal 1984 entra nella ristretta cerchia delle persone di fiducia di Giovanni Falcone. Per consultare tutto il programma del 57° Festival di Majano visitare il sito www.promajano.it.

Estate nel parco 2017, appuntamento con Cta

Ultimo appuntamento per il cartellone di Teatro di Figura proposto nell’ambito dell’»Estate nel parco 2017» a cura del CTA – Centro Teatro Animazione e Figure, promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con ERPAC. Giovedì 3 agosto alle 18 un grande classico di Perrault, «Il gatto con gli stivali», nella produzione Pupi di Stac, di e con Enrico Spinelli per la regia di Pietro Venè. Animali parlanti, principesse e orchi si alterneranno in scena per alimentare questa entusiasmante storia e stimolarci a trovare la volontà, la tenacia e l’intelligenza necessarie a riscattarci dalle avversità della vita. Ingresso libero, su prenotazione e sino a cinquanta persone (tel. 0432 821210). Info e programma: www.ctagorizia.it - tel 0481537280. Info sede spettacoli Villa Manin: 0432 821210 villamanin.it

StraVisionario

Liberi, indipendenti e ribelli: 15 film straordinari per un pubblico StraVisionario! A Udine un'estate che non è la solita estate: titoli inediti, presentati a festival internazionali e acclamati dalla critica, in arrivo ogni giovedì al Visionario. Dal 3 agosto in sala Prima di domani, un film provocatorio sull’amicizie che scompaginano le bussole morali, e il documentario Funne, una «fiaba» su un gruppo di «ragazze» ottantenni che vogliono vedere il mare. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Laboratorio di scrittura teatrale a cura di MateâriuM

Giovedì 3 agosto, dalle 18 alle 22, sarà attivo il laboratorio intensivo di scrittura «Scrivere! Scrivere! Scrivere!» a cura di MateâriuM, aperto a chi desidera muovere i primi passi nel mondo della scrittura o per chi vuole allenare le proprie conoscenze di provetto autore. Con Dario Paolo D'Antoni, Alessandro Di Pauli & Stefania Ursella. Per maggiori informazioni: info@matearium.it

'Incontri con l’autore e con il vino'

Giovedì 3 agosto gli «Incontri con l’autore e con il vino», promossi dall’Associazione Lignano nel terzo Millennio, tornano alle 18.30 al Palapineta nel Parco del Mare con Gian Mario Villalta e la sua «Scuola di felicità» (Mondadori). A conclusione dell’incontro, la degustazione guidata dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso dei vini dell'azienda Principi di Porcia. Incontri con l’autore e con il vino 2017. A Lignano, ogni giovedì, dal 15 giugno al 7 settembre, ore 18.30 Palapineta. Ingresso libero, info: www.lignanonelterzomillennio.it

Secondo appuntamento con 'MiniscienzaLab'

Presentare la scienza ai più piccoli in modo ludico e divertente attraverso giochi e piccoli esperimenti di fisica e chimica. Secondo appuntamento per «MiniscienzaLab», l’iniziativa per bambini dai 6 agli 11 anni proposta dall’assessorato al Decentramento nell’ambito di «Ovunqu(è)Estate Junior». Giovedì 3 agosto alle 17 il parco Collodi di via 3 Novembre a Sant’Osvaldo ospiterà il laboratorio «StaccAttacca», durante il quale i piccoli partecipanti potranno imparare a realizzare dei veri adesivi fai-da-te. In caso di maltempo i laboratori si svolgeranno nella vicina sede del circolo culturale ricreativo Sant’Osvaldo in via San Pietro 72. Dato il numero limitato di posti disponibili, è necessaria la prenotazione, telefonando al 328 0007201 o scrivendo a info@kaleidoscienza.it. Tutti gli incontri, della durata di un’ora e mezzo ciascuno, sono a ingresso libero.

Quattordicesimo concerto per Carniarmonie

Un duo internazionale è il protagonista del concerto cameristico di giovedì 3 agosto alle 20.45 nella chiesa di Santa Giuliana a Fresis di Enemonzo, luogo sacro che accoglie un meraviglioso ciclo di affreschi, opera del sandanielese Giulio Urbanis. Il quattordicesimo concerto di Carniarmonie, sui trentatré in programma, vede la partecipazione del violinista coreano Ji Man Wee, tra i più promettenti dell’ultima generazione, e della pianista maltese Charlene Farrugia, enfant terrible, la più giovane solista scritturata nella storia dall’Orchestra Nazionale di Malta. Concerto ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

Festival Nei Suoni dei Luoghi

Ancora un concerto in provincia di Udine per il Festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg e il sostegno delle Fondazioni CRTrieste e Friuli e dei Comuni partecipanti. Il prossimo appuntamento in calendario per questa 19ª edizione del Festival si svolgerà a Chiopris Viscone giovedì 3 agosto alle ore 20.45 a Villa Chiopris, in via Battisti 6, con l’esibizione del G.A.M.E Saxophone Quartet. Concerto accessibile. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

Giovedì 3 agosto torna ‘Metti una mattina al parco’

Secondo appuntamento per "Metti una mattina al parco", il ciclo di incontri nelle aree verdi cittadine per trascorrere le prime ore della giornata all'insegna dell'attività motoria, delle letture e del relax. L'iniziativa prosegue giovedì 3 agosto, dalle 9 alle 12.30, nell'area verde Paolo de Rocco (ingresso da via Derna) con un ricco programma di attività. Protagonisti della giornata saranno infatti Aristide Menossi e il suo "Yoga della risata" ed Erika De Biasi dell'associazione sportiva dilettantistica GymStudio, che guiderà i presenti nella pratica di una serie di esercizi di ginnastica antalgica. Non mancheranno le letture dei volontari della biblioteca civica Joppi, mentre a Maria Ivolina Tentor sarà affidato il racconto di curiosità udinesi. Anche in questa occasione il programma della mattinata sarà intervallato da una merenda offerta da Coldiretti Udine. La partecipazione è libera e gratuita.

Tutti pazzi per ‘Slips Inside’

Ballerini, giocolieri, mimi, prestigiatori, equilibristi, rumoristi, strumentisti, cascatori: questo e molto altro ancora sono Xavier Bouvier e Benoît Devos, in arte gli Okidok, in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine giovedì 3 agosto alle 20.45 con il loro nuovo, irresistibile spettacolo Slips Inside. I biglietti per lo spettacolo a posto unico senza distinzione di settori. Sono previste riduzioni per i possessori di GTeatrocard della stagione 2016/17 e giovani fino a 26 anni non compiuti. Acquisto presso la biglietteria del Teatro: da martedì a venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00 (tel 0432 248418; biglietteria@teatroudine.it). Mercoledì 2 agosto dalle 10 alle 13: biglietti acquistabili anche al Ticket Store del Teatro alla Libreria Feltrinelli di Udine. Acquisto online: sul sito www.teatroudine.it e www.vivaticket.it

Aperitivi e tanta musica nel dehor del Teatro

Dalle 18 alle 24, del 3 agosto, appuntamento immancabile con gli Aperigì al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, aperitivi e tanta musica organizzati nel dehor del Teatro in collaborazione con Gervasoni, Autostar, Caffè Beltrame e InVista Comunicazione.

Le Orme a Lignano

Il viaggio musicale de Le Orme, leggendaria band progressive rock italiana, continua come meglio non potrebbe, portando sui palchi dell’estate un nuovo emozionante spettacolo, che toccherà anche il Friuli Venezia Giulia domani, giovedì 3 agosto, nel concerto in programma a Lignano Sabbiadoro, Piazza Marcello d’Olivo, con inizio alle 21.30. l’evento, organizzato da Lignano Sabbiadoro Gestioni, in Collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, On Air e Zenit srl, è straordinariamente a ingresso libero. Info su www.azalea.it

Torna a Gemona Tempus est Jocundum

Tempus est Jocundum è la festa che si tiene nel centro storico di Gemona del Friuli. Quest'anno prenderà il via giovedì 3 agosto con la Cena Propiziatoria tra le borgate di Gemona, che poi il venerdì si sfideranno al Palio del Niederlech nella cornice di Piazza del Ferro. Tutte le serate saranno allietate dai corteggi storici, dall’editto dell’Araldo e dal mirabolante spettacolo di fuochi d’artificio con l’incendio della torre che affascina da sempre grandi e piccini. Per scoprire i dettagli della giornata, qui.

Sagre d'Avost a Martignacco

Continua la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

Sagra dello struzzo

Torna come di consuetudine la 21esima sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 2, 4, 5, 6 agosto. Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi. Il programma della giornata è disponibile qui.

VisioJazz

Continua a Visionario d’Estate l’appuntamento settimanale con VisioJazz: domani giovedì 3 agosto alle ore 19.30 il jazz del Federico Missio Trio. Sul palco Federico Missio (saxofono tenore e soprano), Mattia Magatelli (contrabbasso), Jacopo Zanette (batteria). Tutti i concerti di VisioJazz si svolgeranno nel garden del Visionario, ogni giovedì alle ore 19.30 ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposteranno al bar al 1° piano del Visionario. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.