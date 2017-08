Auto gli taglia la strada: scooterista 29enne finisce in ospedale

UDINE – Gli hanno tagliato la strada mentre viaggiava su via Cividale, in direzione centro città. Per questo un uomo di 29 anni, residente a Udine, è finito in ospedale con botte e contusioni varie.

Il fatto è accaduto mercoledì pomeriggio poco dopo le 14.30. Il 29enne in sella al suo scooter Kymco all’altezza dell’intersezione con via Rovigno si è visto apparire davanti un’Alfa Romeo guidata da un 59enne di Moimacco. L’automobilista, come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti per i rilievi del caso, stava percorrendo via Cividale in direzione periferia quando svoltando a sinistra per immettersi in via Rovigno è entrato in contatto con lo scooter.

Come detto lo scooterista è finito sull’asfalto ed è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrerlo.