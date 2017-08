Palmanova si rifà il look: messo a nuovo Borgo Aquileia

PALMANOVA - «Con l'ingresso di Palmanova nel patrimonio mondiale dell'umanità il centro storico è diventato a tutti gli effetti una meta del turismo internazionale che merita scelte coraggiose come questa riqualificazione». Lo ha affermato questa sera la presidente della Regione, Debora Serracchiani, intervenendo assieme all'assessore alle Infrastrutture e territorio Mariagrazia Santoro e al sindaco Francesco Martines, all'inaugurazione dei lavori di riqualificazione di Borgo Aquileia, nella città stellata da poco indicata patrimonio mondiale dell'Unesco.

Borgo Aquileia è uno dei tre accessi principali alla piazza d'armi di Palmanova. La pavimentazione preesistente sul primo tratto è stata sostituita con una in pietra piasentina e ciottoli; completamente rifatti i sottoservizi fognari, aggiornata anche l'illuminazione pubblica grazie a punti luce a led e installato un sistema di controllo degli accessi. Riasfaltato anche il secondo e terzo tratto, fino all'altezza della biblioteca comunale di via Loredan, dove sono stati anche rifatti marciapiedi e illuminazione. «Abbiamo voluto idealmente far proseguire piazza Grande, lungo Borgo Aquileia, fino al primo anello. Un intervento che permette di rendere più bella e funzionale la gestione degli spazi, rifindendo tutta la zona pedonale esistente», ha commentato il sindaco Martines. «Assieme all'asfaltatura del Borgo, abbiamo riqualificato uno degli accessi principali al cuore della città. Piazza Grande è uno scenario meraviglioso e merita la giusta cornice».

L'opera, che ha richiesto un investimento di circa 700 mila euro, è stata realizzata dal Comune grazie al finanziamento della Regione attraverso il cosidetto 'fondo volano' regolato dalla legge 18/2015, «il meccanismo messo a punto dall'amministrazione regionale che - ha ricordato l'assessore Santoro - in due anni ha sbloccato 170 opere limitate dai vincoli del Patto di stabilità, prima, e del pareggio di bilancio, poi, in oltre 100 amministrazioni locali». "L'opportunità colta dal Comune di Palmanova - ha aggiunto - è un'iniezione di fiducia per tutte le altre amministrazioni locali e per il comparto dell'imprenditoria edile che, proprio grazie alla ripresa dei cantieri pubblici, ha iniziato a lasciarsi la crisi alle spalle». In proposito la presidente Serracchiani ha evidenziato che grazie a questo strumento «la Regione ha sbloccato lavori per 100 milioni di euro, dimostrandosi vicina alle amministrazioni comunali, nelle opere ordinarie come in quelle straordinarie, consapevole che in questi anni l'avvio di un cantiere, piccolo o grande che fosse, aveva assunto i contorni di un evento eccezionale per le difficoltà di bilancio degli enti locali».

Dopo Borgo Aquileia, come indicato dal primo cittadino, «cominceremo a lavorare anche sugli altri due Borghi e su Contrada Donato». Il progetto sarà approvato a breve e quindi si procederà con l'appalto, per un costo di altri 800 mila euro. «Con questo ulteriore tassello avremo una piazza degna del riconoscimento UNESCO che ci è appena stato consegnato e adatta ad accogliere, nel modo migliore, turisti e residenti».