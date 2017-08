Sabato sera contro l'Az Alkmaar debutto per la nuova maglia dell'Udinese

UDINE - L’amichevole di sabato sera (fischio d'inizio alle 20.30), primo appuntamento di questa stagione alla Dacia Arena, sarà anche la gara di esordio della prima maglia della collezione HS, sponsor tecnico dell’Udinese Calcio. I bianconeri affronteranno l’Az Alkmaar, formazione classificatasi sesta nell’ultima Eredivisie, il massimo campionato olandese.

Dopo un ritorno al passato con una rivisitazione della divisa dell'era Zico nella terza muta da gioco, per la prima divisa 2017/2018 HS ha pensato di declinare il bianco e nero nella loro forma più classica, unici colori presenti nel materiale di rappresentanza e allenamento delle squadre.

La tinta predominante è il nero, colore della riga centrale, del colletto e del retro della maglia; maniche e pantaloncini sono invece impreziositi da una banda bianca. La divisa sarà completata da calzettoni completamente neri ma potrà essere anche abbinata a pantaloncini bianchi con banda finale nera e calzettoni bianchi, a seconda delle necessità. Anche questa divisa, così come la terza maglia della collezione HS, è un prodotto realizzato interamente in Italia e frutto di una ricerca accurata di tessuti altamente traspiranti ed elasticizzati che garantiscono il massimo comfort e la miglior performance dei giocatori.

«Con l’amichevole di sabato - ha dichiarato l’amministratore delegato Franco Collavino - la Dacia Arena è pronta ad accogliere i tifosi dell’Udinese. Abbiamo previsto delle condizioni speciali per i nostri abbonati, per dare valore alla passione di chi ha già scelto di essere con noi per tutta la stagione. L’amichevole del 5 è anche un banco di prova in vista dell’esordio in Coppa Italia, per il quale il conto alla rovescia in campo e dal punto di vista organizzativo è già iniziato, stiamo lavorando per i nostri tifosi perché 'Daremo l’anima' è lo slogan scelto per raccontare, accanto all’impegno della squadra, anche quello della società intera».