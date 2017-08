Roy Paci e Carmen Consoli: doppio spettacolo ai laghi di Fusine

TARVISIO - Dopo il grande successo dei primi tre concerti internazionali (Editors, Joss Stone e Parov Stelar) che nello scorso fine settimana hanno richiamato a Tarvisio in piazza Unità oltre 8.000 persone e hanno riconfermato la rassegna tra le principali del panorama nazionale, il No Borders Music Festival porta la musica ai Laghi di Fusine, una delle cornici naturalistiche di maggio prestigio del comprensorio del Tarvisiano, scelta anche da Joss Stone per il suo ultimo video, l’inedito duetto con il rapper friulano Doro Gjat. Ai Laghi di Fusine nel weekend approderanno 2 progetti straordinari ed esclusivi studiati ad hoc per la ventiduesima edizione del celebre festival che valorizza la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i confini etnici, linguisti, sociali e geografici in un comprensorio davvero unico posto tra Italia, Austria e Slovenia.

Sabato 5 agosto

Alle 8.30 del mattino di sabato 5 agosto la tromba di Roy Paci incontrerà i drones e i glitch di un altro producer siciliano, John Lui per il progetto inedito «Phonolake», uno spettacolo coinvolgente nel quale i suoni non conoscono confini e limiti stilistici mettendo d’accordo anche i palati più raffinati.

Domenica 6 agosto

Alle 14 di domenica 6 agosto i Laghi di Fusine accoglieranno una delle voci femminili più apprezzate del panorama italiano, la cantantessa Carmen Consoli che si esibirà in uno speciale concerto in duo, assieme al suo chitarrista Massimo Roccaforte, creando una magia davvero unica con il suo pubblico e con la cornice. Questo concerto nasce dalla sua esigenza di non smettere mai di ricercare, sempre elegante eppure energica, disegnando infaticabile nuovi abiti per le sue canzoni, poiché il palco è per lei un banco di prova costante, il tavolo su cui sperimentare nuovi suoni, la passerella per cui cucire un nuovo abito da far indossare ad un suo pezzo già classico.

Info di servizio

In linea con lo spirito green del No Borders Music Festival e al fine di rafforzare il valore naturalistico e l’approccio di basso impatto ambientale che caratterizzerà i 2 concerti naturalistici, il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano promuove il raggiungimento delle location utilizzando la bicicletta e i sentieri a piedi, l’ultimo tratto di strada sarà chiuso alle auto. Ci saranno navette gratuite sabato dalle 7 alle 8.25 e dalle 9.45 alle 11.30, domenica dalle 9 alle 13.45 e dalle 15.30 alle 18 lungo la tratta che dal primo lago porta al secondo, luogo del concerto; vestirsi con abbigliamento comodo e adatto alla montagna, in quota il meteo è sempre variabile. Si sconsiglia inoltre di portare i cani perché il concerto sarà intimo e i volumi molto bassi, pertanto i cani potrebbero disturbare la resa acustica delle performance. L’organizzazione inoltre suggerisce di portarsi coperte e plaid, in quanto non ci saranno sedie. Ultimo suggerimento: arrivare sul luogo del concerto in anticipo, ci saranno punti ristoro.

I 2 concerti saranno a ingresso gratuito e tutte le informazioni sono consultabili su www.nobordersmusicfestival.com e sui social networks del festival