The Offspring pronti a infiammare lo Stadio Teghil

LIGNANO - Ai nastri di partenza il Lignano Sunset Festival con il grande evento di apertura in programma venerdì 4 agosto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, il più grande happening punk rock dell’estate del Nordest, che vedrà sul palco nientemeno che i The Offspring, autentiche superstar mondiali, i Millencolin, band skate punk svedese amata in tutto il mondo e gli estrosi Rumatera, gruppo veneto molto apprezzato dal pubblico italiano e internazionale. Un evento nell’evento che inaugurerà dunque il Lignano Sunset Festival, rassegna organizzata da Città di Lignano Sabbiadoro e Sunset Events, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG e Zenit srl. I biglietti per questo grande evento sono ancora disponibili nei punti vendita dei circuiti Ticketone, Eventim e Oeticket e lo saranno anche alla biglietteria dello Stadio Teghil. Ecco gli orari utili per le migliaia di fan che raggiungeranno Lignano per il concerto, molti dei quali provenienti anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. Alle 15 apriranno le biglietterie, mentre le porte dello Stadio apriranno al pubblico alle 18. Dalle 20.20 saranno i Rumatera a scaldare il pubblico, prima dei colleghi Millencolin, sul palco dalle 21.30. A seguire l’attesissima esibizione di Dexter Holland e compagni, i mitici The Offspring.

I prossimi concerti

Il Lignano Sunset Festival, che si candida già da ora come uno fra i contenitori più importanti dell’estate musicale italiana e internazionale, vede in programma anche l’evento «Random. Una festa a caso», sabato 5 luglio, e il doppio live di Alvaro Soler e Ermal Meta, con support act Sara Ciutto, il prossimo venerdì 11 agosto. Altro grande evento che interesserà lo Stadio Teghil sarà invece l’happening elettronico e di musica EDM dal titolo Summer Adventure by Wish, con protagonisti i migliori dj al mondo, tra cui Martin Garrix, il prossimo 14 agosto.

Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .