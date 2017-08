Udine, «Sulle orme di Giandomenico Tiepolo»

UDINE - Sabato 30 settembre, Una giornata dedicata a scoprire le opere di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, accompagnati da due esperti di storia dell’arte e con un buon pranzo tipico friulano. Ecco il programma: Alle 7.30 ritrovo dei partecipanti a Mirano presso parcheggio «Ex Alba Blu». Alle 8 partenza per Udine con Pullman Granturismo alle 10 all’arrivo visita guidata del Museo Diocesano con i magnifici affreschi di Giambattista Tiepolo e all’oratorio della Purità situato accanto al Duomo, dove le opere di Giambattista dialogano con le splendide decorazioni in chiaro scuro su fondo oro del figlio Giandomenico, alle 13 pranzo tipico friulano; Menu: pasticcio alla friulana (ragù di salame, montasio fresco e vecchio), frico con polenta ed insalata mista. Gubana con sliwovitz oppure Tiramisù, 1/4 Vino, 1/2 minerale e caffè. Alle 15 partenza per Meolo e visita della Chiesa Arcipretale che conserva un bellissimo ciclo di affreschi di Giandomenico Tiepolo, alle 18 partenza per il rientro a Mirano con breve sosta durante il percorso. Quota individuale di partecipazione 55€. Il gruppo sarà accompagnato dal Dott. Giuseppe Cilione e dalla Dott.ssa Loredana Pavanello, esperti d’arte del Laboratorio Tiepolo. La quota comprende: noleggio Pullman Granturismo, pranzo con bevande incluse e Guida come da programma, ingressi ed assicurazione medica. Per informazioni: laboratoriotiepolo.wordpress.com.