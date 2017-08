Che tempo farà venerdì 4 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Come anticipato ieri, l'anticiclone caldo nord-africano si è collegato con quello delle Azzorre e lo zero termico sale a 5000 m di quota sulla regione. Alcuni fronti atlantici, passando sull'Europa centrale, favoriscono l'instabilità pomeridiana sulle Alpi.

Secondo i previsori dell'Osmer, il cielo sarà in genere sereno e farà caldo su tutta la regione con temperature che in pianura raggiungeranno i 38 gradi. Le temperature saranno più calde nel pomeriggio che sarà caratterizzato da afa soprattutto in pianura. Sempre dal pomeriggio non si esclude qualche temporale di calore in Carnia.