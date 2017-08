Gli eventi in programma venerdì 4 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 4 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

A Vernasso tornano i festeggiamenti

Immerso nel verde delle valli del Natisone il paese di Vernasso organizza ogni anno, da quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. Ecco qui il programma della giornata.

The Offspring pronti a infiammare lo Stadio Teghil

Ai nastri di partenza il Lignano Sunset Festival con il grande evento di apertura in programma venerdì 4 agosto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, il più grande happening punk rock dell’estate del Nordest, che vedrà sul palco nientemeno che i The Offspring, autentiche superstar mondiali, i Millencolin, band skate punk svedese amata in tutto il mondo e gli estrosi Rumatera, gruppo veneto molto apprezzato dal pubblico italiano e internazionale. Maggiori dettagli, qui.

‘Stella in agosto’: alla scoperta della borgata più alta di Tarcento

Torna a Stella, venerdì 4 e sabato 5 agosto, l’appuntamento con ‘Stella in agosto’, la festa ospitata nei boschi e negli angoli caratteristici della borgata più alta di Tarcento. Per due giorni la località dove resistono 10 residenti accoglie giornalisti, boscaioli, orticoltori, artisti, artigiani, scopritori, inventori, chi opera nel sociale e gente comune. Ecco qui il programma della giornata.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Hollywoodland

A liberarci dalla cappa oppressiva dell’afa estiva arriva Hollywoodland, una rassegna ad alto tasso di divertimento e di adrenalina! Da venerdì 4 a lunedì 7 agosto al Visionario, sotto il segno Marvel con Logan – The Wolvrine atipico film sui supereroi più simile ad una malinconica ballata western sulla caduta del mito dell’eroe che ad un action fracassone. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Torna a Gemona Tempus est Jocundum

Tempus est Jocundum è la festa che si tiene nel centro storico di Gemona del Friuli. Quest'anno prenderà il via giovedì 3 agosto con la Cena Propiziatoria tra le borgate di Gemona, che poi il venerdì si sfideranno al Palio del Niederlech nella cornice di Piazza del Ferro. Tutte le serate saranno allietate dai corteggi storici, dall’editto dell’Araldo e dal mirabolante spettacolo di fuochi d’artificio con l’incendio della torre che affascina da sempre grandi e piccini. Per scoprire i dettagli della giornata, qui.

Musica con l’associazione Gaggia

Nella città ducale prosegue la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses), che propone lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. Il 4 agosto, alle 21, nella chiesa dei Battuti, alcuni docenti saranno protagonisti di un incontro cameristico incentrato su pagine di un Beethoven giovane e pieno di charme. Al già citato Fabian Menzel si aggiungeranno Valentino Zucchiatti, primo fagotto fagagnese dell'orchestra della Scala di Milano, e l'olandese Leon Bosch al clarinetto. Sabato 5 agosto, giardino di palazzo Gabrici Craigher, concerto dell'Orchestra Marzuttini, cui si uniranno gli allievi della classe di mandolino.

Sagra dello struzzo

Torna come di consuetudine la 21esima sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 2, 4, 5, 6 agosto. Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi. Il programma della giornata è disponibile qui.

Musica al Visionario

Ancora musica live nel garden del Visionario: venerdì 4 agosto alle 19.30 sarà la volta delle jam dei Reevers. Il concerto si svolgerà nel garden del Visionario ad ingresso libero. In caso di maltempo si sposterà al bar al 1° piano del Visionario. Per maggiori informazioni sul programma di Visionario d’estate, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Leggimontagna

Al premio Leggimontagna sono legati alcuni eventi collaterali studiati per avvicinare le persone alle tematiche legate alla montagna in tutte le sue accezioni. Tra questi anche alcune proiezioni cinematografiche in diverse località montane del Friuli Venezia Giulia. Al cinema con Leggimontagna è una rassegna ideata in collaborazione con Trento Film Festival 365, che ha preso il via giovedì 23 giugno a Tolmezzo, al Cinema David. Ultimo appuntamento il 4 agosto, alle 21, a Palazzo Veneziano di Malborghetto Valbruna, con «Tom», di Angel Luis Esteban Vega e Elena Goatelli, presentato da Leila Meroi. Informazioni: 0433.487740 | info@leggimontagna.it | www.leggimontagna.it.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.

Carniarmonie a Ravascletto

Direttamente da Belgrado, l’Aratos Trio sarà il protagonista del concerto di venerdì 4 agosto alle 20.45 nella chiesa di San Matteo a Ravascletto. Al clarinetto Mlhailo Samoran, al violino Katarina Popović e al pianoforte Vanja Šćepanović, per un concerto che mette insieme l’Ungheria di Bela Bartok, l’America di Schickele, l’Armenia di Arutiunian e l’Italia di Menotti. Trii dalla diversa concezione formale e tutti ascrivibili al Novecento, per una parabola etnomusicologica dai tratti distintivi e contemporanei. Tutti professionisti usciti brillantemente dal Conservatorio e dalla Facoltà di Musica dell'Università di Belgrado, sono particolarmente apprezzati e richiesti per l’esecuzione di composizioni del XX e XXI secolo. Molto noto in Serbia, l’Aratos Trio è spesso invitato ad esibirsi in sale, teatri e festival nelle maggiori città europee. Concerto ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

Sagre d'Avost a Martignacco

Continua la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

‘Cormor Live’

Venerdì 4 agosto ritorna la grande musica dal vivo al Parco del Cormor di Udine. E lo fa in modo prorompente, ospitando l’unica data italiana del tour europeo dei Karikatura. Maggiori info, qui.

Folk in Tour

Folk in Tour 2017 vuole essere un modo di vivere la musica attraverso i luoghi, le persone le tradizioni con particolare attenzione agli artisti friulani che da anni viaggiano e si muovono in questo territorio e oltreconfine, in sinergia a diversi artisti stranieri che hanno fatto della musica il proprio stile di vita, con un attenzione particolare agli archi siano essi violini, contrabbassi, nyckelharpa. L’apertura ufficiale sarà il 4 agosto ad Aquileia. Ecco qui i dettagli del programma.

Biofesta a Ragogna

Si stanno scaldando i fornelli per la diciassettesima edizione della 'Biofesta' organizzata dalla Pro Loco di Ragogna, ormai un appuntamento fisso per gli amanti del mangiare sano e locale. Ecco qui il programma della giornata.

Sagra di San Lorenzo a Monteaperta

È tutto pronto per il debutto della nuova edizione della sagra di San Lorenzo che si svolgerà a Monteaperta sabato 5, domenica e giovedì 10 agosto. Un'anteprima dei festeggiamenti sarà l’inaugurazione della mostra fotografica e di cimeli, presso l’area festeggiamenti, dedicata sempre mitiche ‘Tigri di Monteaperta’, prevista venerdì 4 agosto alle 19. Maggiori dettagli, qui.