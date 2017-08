Doppio incidente in città: ferite due persone

UDINE – Doppio incidente, nella giornata di giovedì 3 agosto, in città. Due le persone ferite, portate in Pronto Soccorso a bordo delle ambulanze del 118.

Il primo incidente c’è stato alle 9 tra via Marco Volpe e via Castellana. A venire in contatto una Volvo S60 con alla guida un uomo di 88 anni, e una bicicletta con in sella una 69enne. Entrambi percorrevano via Marco Volpe con direzione via Micesio (la bicicletta sulla pista ciclabile), quando all’intersezione con via Castellana si sono scontrati. La ciclista è finita a terra riportando politraumi, e per questo è stata soccorsa dal 118. Rilievi della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.

Il secondo sinistro si è verificato alle 18 all’intersezione tra viale Venezia e viale Firenze. A scontrarsi una Fiat Punto condotta da un 49enne di Udine e una moto Triumph con in sella un 41enne di Udine. Come hanno reso noto gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale, sul posto per i rilievi, entrambi i mezzi, provenienti da Santa Caterina percorrevano la carreggiata centrale di viale Venezia quando sono entrati in contatto in prossimità del semaforo per la svolta in viale Firenze. Sul posto erano in corso dei lavori con un restringimento di carreggiata. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso da un’ambulanza e portato in ospedale.