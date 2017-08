Automobilista denunciato per aver superato di 4 volte il tasso di alcol nel sangue

TOLMEZZO – Quando è stato coinvolto in un incidente stradale, nel sangue aveva un tasso alcolemico di quasi quattro volte superiore al consentito, 1,92 G/L anziché 0,5. Per questo un operaio 58enne carnico è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo.

Il sinistro nel quale era stato coinvolto l’uomo aveva provocato anche dei feriti. Ecco perchè i militari dell'Arma hanno avviato degli specifici accertamenti che, con l’aiuto delle analisi di laboratorio, hanno portato alla certezza che il 58enne, la sera in cui si era verificato l’incidente, aveva alzato il gomito.