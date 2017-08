‘Al Lepre’ riapre in via Poscolle: ritornano anche i mitici risotti serali

UDINE - Quindici anni fa le porte si erano chiuse. Sembrava un addio definitivo. Invece no. Lunedì 21 agosto, salvo contrattempi, ‘Al Lepre’ riaprirà in via Poscolle. Un’altra delle osterie storiche del centro si appresta a nuova vita e lo fa grazie a Elena Montina - già titolare di Gustâ - la quale punta a bissare il successo riscosso al Città Fiera. Con lei ci saranno il fratello Roberto e lo chef Massimo Quintavalle.

Il locale

Con una sala di circa cinquanta coperti, ‘Al Lepre’ - come chiarisce il Messaggero Veneto - punterà anche sugli aperitivi, offrendo un menù - variegato in una fusione tra tradizione locale e cucina mediterranea - dal buon rapporto tra qualità e prezzo. Immancabile poi una cantina ben fornita. A tornare in auge, poi, saranno i tradizionali e indimenticabili assaggini serali a base di risotto. Non resta dunque che attendere ancora qualche settimana e scoprire di persona come saprà questo luogo restituito alla città.