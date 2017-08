CODROIPO - Nubile, pensionata, pregiudicata: questo l«identikit' della signora che si è presentata dal medico con un coltello a scatto 'in borsa'.

Tutto è accaduto il 3 agosto: i carabinieri della locale stazione, nel corso di un servizio preventivo sono intervenuti a Codroipo, in uno studio medico dove, a seguito controllo, hanno individuato la donna, di 61 anni, che ingiustificatamente aveva con sé l’oggetto contundente. A quel punto è scattata la denuncia, in stato di libertà per la signora.