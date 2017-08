Che tempo farà sabato 5 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'anticiclone nord-africano arriva fino al nord-Italia, mentre sull'Europa centrale scorrono fronti atlantici che favoriscono i temporali sulle Alpi, specie austriache.

Per la giornata di sabato 5 agosto, l'Osmer fvg prevede su pianura e costa cielo in genere sereno. Continuerà a fare molto caldo anche se ci sarà una maggiore ventilazione rispetto a venerdì 4 agosto; sui monti il cielo sarà in genere poco nuvoloso sulle Prealpi, variabile sulle Alpi dove sarà più probabile qualche locale rovescio o temporale.