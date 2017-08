Beve troppo e finisce in coma etilico: ragazzino in ospedale

SAN PIETRO AL NATISONE - Finisce in coma etilico dopo aver ingerito troppo alcol. E' accaduto a San Pietro al Natisone, dove il giovane, ancora minorenne, stava partecipando alla sagra di Vernasso, evento molto atteso in tutte le valli. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il ragazzino ha esagerato con il bere e per questo è finito in ospedale. Tutto è accaduto in pochi istanti: il giovane si è accasciato in mezzo alle persone finendo in coma etilico. Al suo fianco è stata ritrovata una bottiglia di plastica contenente una bevanda superalcolica, che nulla quindi ha a che vedere con quelle servite alla sagra.

L'allarme è stato dato dai presenti, che nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118 hanno cercato di rianimare il ragazzo. Il mezzo di soccorso è giunto sul posto dopo una ventina di minuti. Il giovane è stato portato in ospedale con urgenza.