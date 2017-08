Gli eventi in programma sabato 5 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 5 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Conto alla rovescia per 'Random, una Festa a Caso'

Sabato 5 agosto, lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro accoglierà la festa più coinvolgente del momento, «Random, una Festa a Caso», fra gli eventi di maggiore successo degli ultimi anni, incentrato sul divertimento a base di musica di tutti i generi, con la partecipazione attiva del pubblico invitato a presentarsi con un dress code totalmente casuale. Maggiori info, qui.

Sagra di San Lorenzo a Monteaperta

È tutto pronto per il debutto della nuova edizione della sagra di San Lorenzo che si svolgerà a Monteaperta sabato 5, domenica e giovedì 10 agosto. Un'anteprima dei festeggiamenti sarà l’inaugurazione della mostra fotografica e di cimeli, presso l’area festeggiamenti, dedicata sempre mitiche ‘Tigri di Monteaperta’, prevista venerdì 4 agosto alle 19. Maggiori dettagli, qui.

Carniarmonie a Sauris

Nella splendida Sauris, sabato 5 agosto alle 20.45 in Sala Gradoni Kursaal, la Peter Soave Music Academy Grand Orchestra sarà l’attesa protagonista del sedicesimo appuntamento di Carniarmonie, seguitissimo festival che compie con questo evento il giro di boa, per una ventiseiesima edizione da record. A Sauris le atmosfere del mantice risuoneranno in assiemi e in momenti solistici, per un concerto di sicura presa e coinvolgimento, con protagonista un ensemble internazionale apprezzato e richiesto in tutto il mondo. Concerto ad ingresso gratuito. www.carniarmonie.it

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.

Biofesta a Ragogna

Si stanno scaldando i fornelli per la diciassettesima edizione della 'Biofesta' organizzata dalla Pro Loco di Ragogna, ormai un appuntamento fisso per gli amanti del mangiare sano e locale. Ecco qui il programma della giornata.

Sagra dello struzzo

Torna come di consuetudine la 21esima sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 2, 4, 5, 6 agosto. Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi. Il programma della giornata è disponibile qui.

Sagre d'Avost a Martignacco

Continua la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

A Vernasso tornano i festeggiamenti

Immerso nel verde delle valli del Natisone il paese di Vernasso organizza ogni anno, da quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. Ecco qui il programma della giornata.

Torna a Gemona Tempus est Jocundum

Tempus est Jocundum è la festa che si tiene nel centro storico di Gemona del Friuli. Quest'anno prenderà il via giovedì 3 agosto con la Cena Propiziatoria tra le borgate di Gemona, che poi il venerdì si sfideranno al Palio del Niederlech nella cornice di Piazza del Ferro. Tutte le serate saranno allietate dai corteggi storici, dall’editto dell’Araldo e dal mirabolante spettacolo di fuochi d’artificio con l’incendio della torre che affascina da sempre grandi e piccini. Per scoprire i dettagli della giornata, qui.

‘Stella in agosto’: alla scoperta della borgata più alta di Tarcento

Torna a Stella, venerdì 4 e sabato 5 agosto, l’appuntamento con ‘Stella in agosto’, la festa ospitata nei boschi e negli angoli caratteristici della borgata più alta di Tarcento. Per due giorni la località dove resistono 10 residenti accoglie giornalisti, boscaioli, orticoltori, artisti, artigiani, scopritori, inventori, chi opera nel sociale e gente comune. Ecco qui il programma della giornata.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Cleulis, arriva la Sagra dai Cjalsons

I 'Giovins Cjanterins di Cleulas' organizzano l'annuale sagra dai Cjalsons dal 4 al 6 agosto. Come di consueto, appuntamento nei pressi del Bar Pakai a Cleulis, sotto un ampio tendone con fornitissimi chioschi, musica e divertimento in compagnia dei Giovins Cjanterins. tutti i dettagli, qui.