Scoppia una lite, poi esce un coltello e lei colpisce il marito

MORTEGLIANO - Prima la lite, poi spunta un coltello e uno dei due finisce all’ospedale. E’ successo a Mortegliano poco dopo le 7 del mattino di sabato 5 agosto.

I fatti

La coppia di coniugi, entrambi sulla quarantina, hanno preso a litigare e al culmine dell'accesa discussione - come chiarisce Il Gazzettino - lei ha afferrato un coltello, probabilmente uno da cucina, e ha colpito il marito. In quel momento in casa pare ci fosse anche il figlio della coppia, un minorenne. L’uomo è stato dunque condotto d’urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine. Al momento carabinieri di Mortegliano e della i colleghi di Latisana stanno effettuando gli accertamenti del caso.