Tarvisio, manca poco all'Alpenfest 2017

TARVISIO – Torna il Ferragosto tarvisiano che anche quest'anno sarà segnato dai colori, le musiche e i sapori dell'area dei tre Confini di Alpenfest, il grande festival che si ripropone per la decima edizione e che darà spazio, da venerdì 11 a martedì 15 agosto, in piazza Unità e tra le vie attigue di Tarvisio al mercatino dell'artigianato tipico, al villaggio gastronomico e alle esibizioni di gruppi musicali e folkloristici. Ecco il programma completo: venerdì 11 agosto, alle 18.15, si inizia con la tradizionale sfilata con i gruppi in costume. Partenza da via Dante, via V. Veneto, via Roma e arrivo in P.zza Unità, alle 19.30 all'arrivo della sfilata saluto delle autorità e inizio della festa con la spillatura del primo fusto di birra; alle 21 musica dal vivo con il gruppo musicale Die Lavanthaler, alle 22 concerto del gruppo Soda in piazzetta Pek. Sabato 12 agosto alle 21 ballo in piazza con il gruppo musicale Ansambel Koroski Kvintet (Slo) a seguire Alpenfest Disco con Anna. Domenica 13 agosto, alle 11.30 concerto del Gruppo Bandistico della Valcanale, alle 21 ballo in piazza con il gruppo musicale Die Kaiserwalder.



Ferragosto e dintorni

Lunedì 14 agosto alle 21 in piazzetta Pek il live di Laura Gregorutti e sempre alle 21 ballo in piazza con il gruppo Bierbusters della Valcanale. Martedì 15 agosto alle 19 intrattenimento musicale con Enzo Salzano e alla 21 ballo in piazza con il gruppo Ansambel Koroski Kvintet (Slo)



Gli eventi pomeridiani

Il 12 agosto «Il Libro nel Salotto delle Alpi Giulie», presentazioni di libri, attività culturali e nozioni di sicurezza nello sci. Il 13 agosto la scuola di cucina e il teatro Attori Anonimi presentano «Una serata particolare» il 14 agosto nozioni sulla preparazione degli sci, sfilata di costumi alpini tradizionali e moderni, degustazione di vini friulani, il 15 agosto esibizione di spinning. Durante tutta la manifestazione come sempre attivi in Piazza Unità d’Italia: i chioschi enogastronomici, i gruppi musicali, gli spettacoli folcloristici, l’intrattenimento e le attività culturali per far conoscere le attrattive, le tradizioni, la storia gli usi e i costumi del Tarvisiano; nel Piazzale del Condominio Cristallo: Borgo Friuli intrattenimento, con specialità della Valcanale e friulane; in Piazzetta Pek: ancora chioschi enogastronomici e intrattenimento; in Via Roma: il tradizionale mercatino, le carrozze trainate dai cavalli, i negozi aperti fino alle 20. in Via Romana: a casa di Chicca aperitivo con i ragazzi dell’associazione Sci Cai Monte Lussari. Per informazioni: www.comuneditarvisio.com.