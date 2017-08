Camion investe un ciclista: 58enne è grave

UDINE - Un camion ha investito un ciclista. L’incidente è avvenuto attorno alle 18 del 4 agosto, in piazzale D’Annunzio, a Udine, all’altezza dell’intersezione con viale Ungheria. A bordo della bici c’era un uomo di 58 anni, di origine croata ma da tempo residente in città, che è stato trasportato con urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni sarebbero molto serie a causa dei traumi subiti nell’impatto.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, il camionista, un 53enne italiano, non avrebbe visto il ciclista. 'Agganciata' dal mezzo pesante, la bicicletta è quindi finita sotto la motrice del autocarro, il quale ha arrestato la sua corsa pochi metri più avanti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’automedica. Tempestivo anche l’intervento della polizia locale dell’Uti Centrale che si è occupata dei rilievi del caso. Il traffico, considerato anche l’ora in cui è avvenuto l’incidente, ha subito dei rallentamenti. Benché siano già state raccolte alcune testimonianze su quanto accaduto, la polizia invita altre persone che avessero visto l’incidente a farsi avanti e contattare il centralino di via Girardini allo 0432.1272321.