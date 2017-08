Miss Mondo Fvg: assegnate nuove fasce alle bellissime della regione

CODERNO - Elisabetta 24 anni di Bertiolo ha vinto la fascia di Miss Vitality's. Il titolo di Miss Gil Cagnè è stato assegnato invece a Marina di Coseano, mentre quello di Miss Caroli Hotels a Francesca di Spilimbergo. La fascia di Miss La di Mariute è stata consegnata a Giada di Ronchis che si è anche esibita con un pezzo di danza contemporanea. Queste belle ragazze hanno partecipato alla selezione di Miss Mondo Italia, un appuntamento fisso e imperdibile per il ristorante ‘La Di Mariute’, a Coderno, che per il terzo anno consecutivo ha ospitato la manifestazione (organizzata da Mecforyou che ha esclusività di Miss Mondo per il Fvg).

La sfilata

Nella giardino estivo della villa storica ben 12 ragazze si sono presentate davanti alla giuria per contendersi il passaggio alle finali regionali della competizione: Miss Mondo è il più antico e prestigioso concorso di bellezza e ha lo scopo di selezionare la rappresentante italiana per la finale di Miss World . Nel backstage le ragazze della Nujè Academy si sono prese cura delle acconciature e delle bellissime in modo sempre attento e preciso. Tutte le aspiranti miss hanno prima sfilato con i completi degli sponsor Rapax e Pacha e successivamente con i costumi firmati 2Bekini, sponsor ufficiali di Miss Mondo Italia. A concludere la passerella una suggestiva sfilata con i gioielli creati a mano da Moreno Barachino, tutti pezzi unici creati con le pietre del fiume Tagliamento. Moreno è anche l'ideatore e creatore della corona ufficiale di Miss Mondo Fvg.

Le iscrizioni a Miss Mondo Italia sono gratuite contattando il 345.0600644 o mandando una mail a info@mecforyou.com