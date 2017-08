Doveva passare a prendere il figlio per il fine settimana: lo trovano morto in casa

UDINE - Il programma era che nel fine settimana andasse a prendere il figlio per tenerlo con sé. L’uomo però, non si è presentato.

E’ quindi scattato l’allarme

La preoccupazione era tanta - come spiega Il Gazzettino - , in quanto il 50enne friulano è sempre stato molto puntuale. Nella notte fra il 4 e il 5 agosto, però, la tragica scoperta: il corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione, in un paese della provincia di Udine. Non è ancora chiaro quanto sia accaduto, pare si tratti di un gesto estremo le cui motivazioni non sono note.

Sono, come precisa il quotidinao, attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768