Godia, festeggia la Sagra delle patate

GODIA – E' tutto pronto per i festeggiamenti della 41ma edizione della sagra delle patate in programma dal 25 agosto al 3 settembre. Duecento volontari di ogni età cucineranno con maestria piatti a base non solo della rinomata varietà locale di patate, tra cui i celebri gnocchi lavorati a mano, ma anche di carne rigorosamente «made in Fvg» dagli allevamenti di Corte Friulana; azienda che fornirà anche i premi della sempre apprezzata pesca gastronomica, insieme ad altre eccellenze quali Tosolini. Il tutto condito dai vini del Collio dell’azienda agricola Bodigoi Nicola, e da una più ricca e rinnovata scelta di birre artigianali da produttori friulani, Zahre, Foglie d’Erba, Antica Contea, Campestre e Garlatti Costa; nonché da una new entry del 2017, il gelato artigianale di Gusto Antico. Un’offerta quindi sempre di qualità e sempre più curata, a prezzi, come di consueto, a prova di crisi.

Il programma completo

Venerdì 25 agosto dalle 17 apertura festeggiamenti, alle 19.30 inaugurazione della 41ma edizione della sagra alla presenza delle autorità, alle 20.30 serata di musica con i Linea 80. Sabato 26 agosto alle 9 18ma caccia al tesoro: tra Godie e la Tor rigorosamente in bicicletta, riservata a bambini e ragazzi, la partecipazione è gratuita. A tutti i partecipanti verrà offerto un piatto di gnocchi (in caso di maltempo l'evento verrà rinviato a l sabato successivo), alle 17 apertura festeggiamenti, alle 18.30 spettacolo per grandi e piccini con Wendi, la maga delle bolle, alle 20.30 serata danzante con l'orchestra Altro gradimento. Domenica 27 agosto alle 10 apertura festeggiamenti, alle 10.30 Santa Messa, alle 11.15 allestimento mercatino dei bambini (giocattoli, libri e fumetti usati) animazione per tutti i bimbi con i colori e i pennelli di Stefi la Truccabimbi, alle 11.45 pesatura e premiazione del concorso «La patata più pesante» peso minimo per la partecipazione 700 grammi. L'iscrizione è aperta a tutti. Alle 18 Miss Paesi in festa più sfilata di moda in collaborazione con Ires Fvg impresa sociale, alle 20.30 serata di ballo con Dj Atres. Giovedì 31 agosto alle 19 apertura festeggiamenti, alle 20 serata giovani con musica anni 90-2000 con dj Puppo di NightUp Staff.

La seconda settimana

Venerdì 1 settembre alle 17 apertura festeggiamenti, alle 21 serata di musica e intrattenimento con Quella mezza sporca dozzina. Sabato 2 settembre alle 17 apertura festeggiamenti e alle 20.30 serata danzante con l'orchestra Stefano e i Nevada. Domenica 3 settembre alle 10 apertura festeggiamenti, alle 10.30 Santa Messa in onore del patrono S. Antonio, alle 11.15 processione accompagnata dalla filarmonica di Povoletto cui seguirà un breve concerto, alle 11.30 animazione per tutti i bimbi con i colori e i pennelli di Stefi la Truccabimbi,alle 18 esibizione di ballo con l'Asd Victoria Danza ed in fine alle 20.30 gran finale in musica con Acoustic Duo. Per informazioni: www.sagradigodia.it.