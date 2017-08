Diadora apre un nuovo store in provincia di Udine

AIELLO - Al Palmanova Outlet Village apre Diadora. Il brand che punta a essere leader globale nel mercato dello sport, lifestyle e safety attraverso marchi fondati sulla passione, l’avanguardia stilistica e l’innovazione tecnologica sceglie il villaggio dello shopping friulano per ampliare la sua rete distributiva. La parola Diadora, dal greco "dia-dora", significa "condividere doni ed onori" e sono proprio la condivisione dei successi, il senso della squadra nella pratica agonistica, la competizione rispettosa dei compagni e degli avversari, alcuni dei principi essenziali del marchio Diadora. La creatività e l’immaginazione, unita alla ricerca di materiali e sistemi costruttivi, all’innovazione costante nello sviluppo di tecnologie applicate allo sport, al benessere e alla sicurezza dell’individuo e lo stile italiano sono gli elementi distintivi del brand Diadora.

L'entusiasmo della direzione

«Con l’apertura del nuovo punto vendita Diadora - afferma il direttore del centro, Domenico Casagrande - l’offerta sportswear del Palmanova Outlet Village si arricchisce ulteriormente e si affianca ad altri importanti brand della categoria». Sono, infatti, altri sette i marchi del settore presenti al Village, che garantiscono alla clientela locale e turistica un’ottima scelta nell’abbigliamento sportivo e per il tempo libero: Nike, Puma, Adidas-Reebok, Freddy, Kappa, Slam e Salewa. «Offrire un’offerta variegata, ricca ed eterogenea per la nostra clientela – chiosa Casagrande - è senza ombra di dubbio un punto di forza che si inserisce nella strategia corporate del Village. Quella di Diadora è la settima nuova apertura al Palmanova Outlet Village nel 2017, cui si affiancano una relocation, due refit e l’apertura della nuova area giochi che sta richiamando molte famiglie. In autunno è prevista l’apertura di un noto marchio italiano di valigeria, che contribuirà ulteriormente a elevare la qualità del centro».