Gli eventi in programma domenica 6 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

A Ravascletto è tutto pronto per la 'Fiesta Indifarent'

Torna anche quest'anno, domenica 6 agosto, a Zovello di Ravascletto, la 'Fiesta Indifarent' con le specialità della gastronomia carnica abbinate non al solito vino e alla solita birra ma a sciroppi e bevande analcoliche. Ecco qui tutte le info.

Pink flamingo edition

Domenica 6 agosto dalle 19 alle 24, Punta faro, a Lignano Sabbiadoro, si veste di rosa e regala i fenicotteri gonfiabili piu’ trendy dell’estate. Special dj set Giovanni Stellato, Carlo P, Friends.

Appuntamento con Calici di Stelle

Nella splendida cornice di Villa Nachini Cabassi, il 6 agosto al calar della sera, fino a mezzanotte, gli enoturisti potranno assaporare coccolati da un accompagnamento musicale calici di Ribolle di Corno di Rosazzo e vini autoctoni delle zone di produzione dei Colli Orientali, abbinati alle prelibatezze gastronomiche di agriturismi e trattorie del territorio. Per conoscere tutti gli altri appuntamenti, qui.

Parte la carovana di Microfestival!

Un viaggio fra narrazioni, voci e visioni, una carovana - Con il coordinamento artistico di Andrea Collavino, attore-regista-drammaturgo & Zeroidee - animata da artisti e abitanti; un festival itinerante transfrontaliero di arte performativa relazionale, per raccontare e dare voce ai territori del paesaggio montano di confine. Tutto questo è Microfestival. L’evento - finanziato da Regione Fvg e Fondazione Friuli, in collaborazione con l’associazione Kobilja glava, l’associazione Topolò-Topoluove, il Circo all'inCirca, Plants prod., Vada-Verein Zur Anregung des dramatischen Appetits - toccherà sei località: Stolvizza (frazione del Comune di Resia), Lusevera (Udine), Lase (frazione del Comune di Drenchia), Volče (Tolmin-Tolmino, Slovenia), Tröpolach (Carinzia), Dordolla (frazione del Comune di Moggio Udinese). Maggiori dettagli, qui.

Note in Rifugio

Il giovane chitarrista Marco Musso è il protagonista del prossimo appuntamento di Note in Rifugio, che si tiene domenica 6 agosto al Rifugio Pelizzo alle 15.30, alle pendici del Monte Matajur. Le sonorità delicate e armoniche della chitarra classica trasformeranno un normale pomeriggio estivo di mezza estate «alpina» in qualcosa di diverso, con un concerto di musica classica e contemporanea di particolare suggestione. In programma sono previsti brani di: Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Konstantin Vassiliev, Alexandre Tansman, Mario Castelnuovo-Tedesco. Un programma vario e ricco di allusioni al repertorio del pianoforte, cui la chitarra si sostituisce nel ruolo vivace e demiurgico di creatrice di mondi sonori. Classe 1992, Marco Musso è attivo sia come solista, sia in duo, con il violoncellista Giacomo Cardelli. Musso ha già sostenuto concerti in numerose nazioni europee, affermandosi in una decina di concorsi nazionali ed internazionali. Al termine del concerto, come di consueto, una degustazione di prodotti di malga a cura dell’Ersa Fvg.

Sagra di San Lorenzo a Monteaperta

È tutto pronto per il debutto della nuova edizione della sagra di San Lorenzo che si svolgerà a Monteaperta sabato 5, domenica e giovedì 10 agosto. Un'anteprima dei festeggiamenti sarà l’inaugurazione della mostra fotografica e di cimeli, presso l’area festeggiamenti, dedicata sempre mitiche ‘Tigri di Monteaperta’, prevista venerdì 4 agosto alle 19. Maggiori dettagli, qui.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.

Biofesta a Ragogna

Si stanno scaldando i fornelli per la diciassettesima edizione della 'Biofesta' organizzata dalla Pro Loco di Ragogna, ormai un appuntamento fisso per gli amanti del mangiare sano e locale. Ecco qui il programma della giornata.

Sagra dello struzzo

Torna come di consuetudine la 21esima sagra dello struzzo a Pozzuolo del Friuli in programma il 2, 4, 5, 6 agosto. Confermati tutti i punti di forza che hanno fatto apprezzare la festa anche oltre i confini regionali: menu di qualità, prezzi rispettosi dei portafogli delle famiglie, ambiente accogliente con spazio per i bambini, rispetto dell’ambiente con produzione minima di rifiuti, tanto da meritare numerosi premi. Il programma della giornata è disponibile qui.

Sagre d'Avost a Martignacco

Continua la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

A Vernasso tornano i festeggiamenti

Immerso nel verde delle valli del Natisone il paese di Vernasso organizza ogni anno, da quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. Ecco qui il programma della giornata.

Torna a Gemona Tempus est Jocundum

Tempus est Jocundum è la festa che si tiene nel centro storico di Gemona del Friuli. Quest'anno prenderà il via giovedì 3 agosto con la Cena Propiziatoria tra le borgate di Gemona, che poi il venerdì si sfideranno al Palio del Niederlech nella cornice di Piazza del Ferro. Tutte le serate saranno allietate dai corteggi storici, dall’editto dell’Araldo e dal mirabolante spettacolo di fuochi d’artificio con l’incendio della torre che affascina da sempre grandi e piccini. Per scoprire i dettagli della giornata, qui.

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Musica con l’associazione Gaggia

Nella città ducale prosegue la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses), che propone lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. Il 6 agosto, alle 18, il pubblico potrà assistere a un confronto tra la versione con viola e con clarinetto delle due splendide sonate di Brahms e potrà ascoltare uno specialissimo impasto sonoro di alcuni brani di Buch. Protagonisti il violista israeliano Yuval Gotlibovich, i clarinettisti Leon Bosch e Nicola Bulfone e, nelle parti pianistiche, Aimo Pagin e Dario Carpanese.

Festival Nei Suoni dei Luoghi

Ancora un concerto in provincia di Udine per il Festival Nei Suoni dei Luoghi, organizzato dall'Associazione Progetto Musica con il contributo della Regione Fvg, la sponsorizzazione delle BCC del Fvg e il sostegno della Fondazione CRTrieste, della Fondazione Friuli e dei Comuni partecipanti. Il prossimo appuntamento, a ingresso libero, si tiene a Premariacco domenica 6 agosto alle ore 20.45 sul Sagrato della Chiesa di San Silvestro (via della Chiesa). In caso di mal tempo il concerto si sposta all'interno della Chiesa stessa. Si sottolinea la speciale collaborazione con l'Accademia di Musica dell'Università di Lubiana e che il concerto è accessibile. Info Associazione Progetto Musica: www.neisuonideiluoghi.it - T. 0432 532330 – info@associazioneprogettomusica.org

Cleulis, arriva la Sagra dai Cjalsons

I 'Giovins Cjanterins di Cleulas' organizzano l'annuale sagra dai Cjalsons dal 4 al 6 agosto. Come di consueto, appuntamento nei pressi del Bar Pakai a Cleulis, sotto un ampio tendone con fornitissimi chioschi, musica e divertimento in compagnia dei Giovins Cjanterins. tutti i dettagli, qui.

Carniarmonie a Malborghetto

Loro sono Francesco e Nicola Tirelli, Marco Bianchi e Antonio Merici. Voce, chitarra acustica, tastiere, pad elettronici, chitarra elettrica e violoncello. Un quartetto originale e graffiante, una formazione giovane e innovativa composta da talenti regionali, interpreti, autori, compositori che hanno messo in opera un progetto interessantissimo dal titolo «Dell’amore e della libertà», in scena a Palazzo Veneziano di Malborghetto domenica 6 agosto alle 20.45. L’obiettivo è la conoscenza e la diffusione dei contenuti poetici e musicali della canzone d’autore, reinterpretando questo ricco patrimonio attraverso accostamenti insoliti ma di sicura presa, come nuove sonorità, avveniristiche e molto vicine alle giovani generazioni. Concerto ad ingresso gratuito. Tutte le informazioni su www.carniarmonie.it

Jordi Savall a Villa Manin

Si chiude con il grande concerto di Jordi Savall l’eccezionale rassegna «Villa Manin Estate nel Parco 2017». La chiusura, come detto, sarà affidata a una figura eccezionale nel panorama musicale attuale, il violista Jordi Savall che si esibirà domenica 6 alle 18 nel parco di Villa Manin nello spettacolo «L’Europa musicale dal Rinascimento al Barocco», con Rolf Lislevand (vihuela e chitarra) e Andrew Lawrence-King (arpa doppia).