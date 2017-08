Scoppia il tubo del gas: uomo si ustiona sul 30% del corpo

UDINE – Un uomo è rimasto ferito, sabato pomeriggio, in seguito allo scoppio di un tubo del gas. Il fatto è avvenuto in una delle case Ater di via Ausonia, a Udine.

Dopo l’incidente (per la ricostruzione di quanto accaduto sono al lavoro i Vigili del Fuoco di Udine) l’uomo, di origini straniere, si sarebbe recato in maniera autonoma in ospedale, ritenendo di non essere ferito in maniera grave. Arrivato al Pronto Soccorso, però, gli sono state riscontrate ustioni sul 30% del corpo.

Per questo è stato trasferito con urgenza, a bordo dell’elicottero del 118, all’ospedale di Padova, specializzato nel trattamento delle grandi ustioni.