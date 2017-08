Doppio intervento del Soccorso Alpino: ci sono un morto e un disperso

FVG - Doppio intervento del Cnsas del Fvg nel pomeriggio di domenica. Purtroppo c'è un morto e un disperso tra le montagna del Pordenonese e quelle del Friuli.

Il Soccorso Alpino di Maniago è stato allertato per una richiesta di intervento a Malga Chiampis, in Val Viellia, in comune di Tramonti di Sopra, dove è ancora in corso il raduno della Famiglia arcobaleno europea (Rainbow Family, lo scorso anno ospitato nelle Valli del Natisone). Un albero è caduto sopra una delle tende accampate uccidendo una persona. Al momento non si sa se qualcun altro è rimasto ferito.

Una squadra del Cnsas di Udine, invece, assieme alla Guardia di Finanza di Tolmezzo e Sella Nevea, ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri di Pradielis, stanno cercando un disperso che sabato sera ha partecipato a una festa a Passo Tanamea. L'uomo manca all'appello, appunto, dalla serata di sabato. Le squadre stanno battendo la zona tra Passo Tanamea e il Gran Monte. Le operazioni sono riprese dopo una interruzione dovuta a temporale di pioggia mista a grandine e vento forte. Tre squadre, sono alla ricerca su altrettanti sentieri, mentre alla base operativa sono pronte altre due squadre con due unità cinofile non appena il tempo consentirà di trasportarle con l'elicottero sulla cresta del Gran Monte. Il disperso è Valter Del Forno, del 1951, di Pasian di Prato.