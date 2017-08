UDINE - Giornata bollente per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in diverse zone della provincia di Udine a causa del maltempo che, come da previsioni, si è abbattuto sulla regione il 6 agosto.

Forte vento si è registrato in diverse zone: da Cividale a Grado, ma anche nel manzanese. Oltre alla pioggia, con temperature precipitate di diversi gradi (nel tarvisiano si misuravano 16 gradi attorno alle 17), si sono registrate anche diverse grandinate: a Reana del Rojale, San Giovanni al Natisone, Cavazzo, Cividale, Trivignano Udinese. In alcune circostante si è trattato di chicchi di grandine grandi come noci. I forti temporali hanno inoltre causato la caduta di diversi alberi, a Bagni di Lusnizza, ma anche a Tolmezzo e Villa Santina. In Carnia, inoltre, ci sono stati dei blackout temporanei.

Maltempo: grandine, alberi caduti e temperature che arrivano a 16 gradi (© G.g.)

