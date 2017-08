Che tempo farà lunedì 7 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - A seguito del fronte freddo di domenica sera, lunedì 7 agosto, sulla regione affluirà aria stabile più fresca e secca da nord-est. Martedì alta pressione. Da metà settimana una depressione atlantica si porterà verso le Alpi determinando un aumento dell'instabilità, specie sui monti.

Per la giornata di lunedì 7 agosto, dunque, avremo in prevalenza di bel tempo con cielo in genere sereno o poco nuvoloso salvo qualche locale annuvolamento più consistente sui monti, ma senza possibilità di piogge. Soffierà Bora, anche forte sulla costa di notte e primo mattino, in mattinata sostenuta sulla costa e moderata in pianura, in calo nel pomeriggio. L'aria sarà più fresca e secca dei giorni precedenti.