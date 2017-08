Tpl: nessun aumento per gli abbonamenti del trasporto scolastico

FVG - Le tariffe degli abbonamenti di trasporto scolastico non subiranno aumenti per l'anno 2017-2018. Lo conferma l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Mariagrazia Santoro, ribadendo che «non ci saranno ritocchi ai costi degli abbonamenti, nonostante l'incremento dell'indice di inflazione. Abbiamo voluto dare ancora una volta un segnale positivo alle famiglie per non gravare su costi di trasporto che incidono sul diritto allo studio».

La giunta regionale ha quindi deliberato il mantenimento delle tariffe degli abbonamenti scolastici per i servizi di linea del trasporto pubblico locale su gomma e per i servizi ferroviari eserciti dalla società Ferrovie Udine Cividale, per gli iscritti dalla scuola materna alla scuola media superiore e per gli studenti universitari fino a 26 anni di età. Il base al piano tariffario regionale, il valore degli abbonamenti, in ragione del loro periodo di validità, è commisurato per la parte dell'anno 2018 (ovvero per quattro mesi e mezzo su otto mesi e mezzo complessivi per l'abbonamento settembre-giugno) all'indicizzazione Istat relativa al 2018, che è pari al 2,2%.

Le aziende di trasporto interessate - gli attuali quattro gestori del trasporto su gomma e le Ferrovie Udine Cividale - hanno dunque accolto la proposta della giunta regionale di mantenere fermo anche per gli abbonamenti 2017/2018 il valore attuale, senza aumenti. Per i trasporti ferroviari effettuati da Trenitalia, la revisione delle tariffe non si pone per gli abbonamenti acquistati nel 2017 dal momento che il valore dell'abbonamento annuale studenti (pari al costo di otto abbonamenti mensili per una durata di 12 mesi) è commisurato al valore dell'abbonamento mensile al momento dell'acquisto.