Gli eventi in programma lunedì 7 agosto

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 agosto, a Udine e provincia, eccoli.

Carmen Consoli al No borders

Alle 14 di lunedì 7 agosto i Laghi di Fusine accoglieranno una delle voci femminili più apprezzate del panorama italiano, la cantantessa Carmen Consoli che si esibirà in uno speciale concerto in duo, assieme al suo chitarrista Massimo Roccaforte, creando una magia davvero unica con il suo pubblico e con la cornice. Maggiori info, qui.

Calici di stelle a Premariacco

Villa Rocca Bernarda è l’incantevole scenario scelto dal Comune di Premariacco per attendere in compagnia la notte sotto le stelle. Lunedì 7 agosto, dalle 19.30, le aziende locali proporranno in degustazione due etichette, associati ai piatti preparati da ristoranti della zona presenti in villa. La serata di Calici di Stelle sarà allietata da uno spettacolo di chitarre e voci. Maggiori info su tutte le serate in programma, qui.

Sagra di San Lorenzo a Monteaperta

È tutto pronto per il debutto della nuova edizione della sagra di San Lorenzo che si svolgerà a Monteaperta sabato 5, domenica e giovedì 10 agosto. Un'anteprima dei festeggiamenti sarà l’inaugurazione della mostra fotografica e di cimeli, presso l’area festeggiamenti, dedicata sempre mitiche ‘Tigri di Monteaperta’, prevista venerdì 4 agosto alle 19. Maggiori dettagli, qui.

Doppio appuntamento al Festival di Majano

Dopo lo strepitoso concerto dei Litfiba e la notte rap di Salmo, il grande heavy metal torna protagonista al Festival di Majano con un doppio imperdibile live in programma lunedì 7 agosto. Sul palco dell’area concerti due pesi massimi di questo genere, gli Amon Amarth, band death metal svedese, e gli Arch Enemy, gruppo melodic death metal, anch’esso svedese, che scateneranno il pubblico in quello che è il primo appuntamento della due giorni denominata Summer Days in Rock al Festival di Majano. I biglietti sono ancora disponibili nei punti vendita Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, domani dalle 18.30. Le porte al pubblico apriranno alle 19.30 in attesa dell’esibizione degli Arch Enemy, a partire dalle 21. A seguire l’atteso live degli Amon Amarth. Info su www.azalea.it .

Sagre d'Avost a Martignacco

Ultima serata la Festa della Tagliata a Martignacco alla Sagre d'Avost. Dal 27 luglio al 7 agosto non perdetevi l'occasione di partecipare alla 46ma edizione della Sagre dal Plevan e di trascorrere serate all'insegna del divertimento con tutti i paesani. Qui tutti i dettagli.

'Un palcoscenico per il mondo': tre concerti a Lignano Sabbiadoro

La Via di Marco Polo ritorna in Friuli Venezia Giulia con la terza edizione del Festival Internazionale «Un palcoscenico per il mondo», dove oriente e occidente s’incontrano attraverso la musica. Tre date all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro: lunedì 7, mercoledì 9 e martedì 15 agosto, con inizio alle 20.45. Per informazioni e prenotazioni: www.lignano.org oppure viadimarcopolo@gmail.com.

Torna a Gemona Tempus est Jocundum

Tempus est Jocundum è la festa che si tiene nel centro storico di Gemona del Friuli. Quest'anno prenderà il via giovedì 3 agosto con la Cena Propiziatoria tra le borgate di Gemona, che poi il venerdì si sfideranno al Palio del Niederlech nella cornice di Piazza del Ferro. Tutte le serate saranno allietate dai corteggi storici, dall’editto dell’Araldo e dal mirabolante spettacolo di fuochi d’artificio con l’incendio della torre che affascina da sempre grandi e piccini. Per scoprire i dettagli della giornata, qui.

Reana del Rojale, tornano i festeggiamenti dell'Assunta

Arrivano puntuali anche quest'anno i festeggiamenti dell'Assunta presso il parco erboso della Centa in programma dal 4 al 15 agosto. Come sempre vi attendono chioschi gastronomici con specialità tipiche, un'enoteca con vini di qualità, la favolosa pesca di beneficenza e il grande parco divertimenti. Ecco qui il programma della giornata.

Parte la carovana di Microfestival!

Un viaggio fra narrazioni, voci e visioni, una carovana - Con il coordinamento artistico di Andrea Collavino, attore-regista-drammaturgo & Zeroidee - animata da artisti e abitanti; un festival itinerante transfrontaliero di arte performativa relazionale, per raccontare e dare voce ai territori del paesaggio montano di confine. Tutto questo è Microfestival. L’evento - finanziato da Regione Fvg e Fondazione Friuli, in collaborazione con l’associazione Kobilja glava, l’associazione Topolò-Topoluove, il Circo all'inCirca, Plants prod., Vada-Verein Zur Anregung des dramatischen Appetits - toccherà sei località: Stolvizza (frazione del Comune di Resia), Lusevera (Udine), Lase (frazione del Comune di Drenchia), Volče (Tolmin-Tolmino, Slovenia), Tröpolach (Carinzia), Dordolla (frazione del Comune di Moggio Udinese). Maggiori dettagli, qui.

A Vernasso tornano i festeggiamenti

Immerso nel verde delle valli del Natisone il paese di Vernasso organizza ogni anno, da quarant'anni, una festa che significa sport, musica, divertimento e molta allegria. Ecco qui il programma della giornata.

Carniarmonie a Socchieve

Una formazione giovane per un repertorio immortale. È questa la chiave di lettura del concerto di lunedì 7 agosto alle 20.45 nella splendida Pieve di S. M. Annunziata di Castoia di Socchieve. Protagonista un ensemble particolare e ricercato dal nome 'Barocco Sempre Giovane', composto da giovani e talentuosi musicisti, individuati nelle migliori scuole, conservatori e accademie della Repubblica Ceca. Concerto ad ingresso gratuito. Tutte le informazioni su www.carniarmonie.it

Pertegada si prepara ai festeggiamenti di Sant'Antonio

Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant'Antonio che anche quest'anno tornano puntuali dal 4 al 15 agosto. Una lunga festa con un ricco programma di eventi. Ecco qui il programma della giornata.

Musica con l’associazione Gaggia

Nella città ducale prosegue la trentesima edizione dei corsi di perfezionamento musicale (International Music Masterclasses), che propone lezioni diurne e concerti serali, con maestri di fama internazionale, nei luoghi più suggestivi della città ducale. Lunedì 7 agosto, alle 21, chiesa di Santa Maria dei Battuti, la pianista Valeria Resian e la sua figlia Alicia, promessa internazionale, presenteranno un programma musicale, cui si unirà, alla fine del concerto, il violinista inglese Daniel Rowland.