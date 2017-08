A Flaibano entra nel vivo «A tutto frico»

FLAIBANO - Dopo il primo scoppiettante fine settimana continuano i festeggiamenti di 'A tutto frico', a Flaibano. Il paese attende tutti con il frico alle erbe, la riproposta dell'antica ricetta paesana che ha conquistato i palati più esigenti. Ecco il programma completo.

Lunedì 7 agosto

Alle 18 apertura stand gastronomici, alle 21.45 cabaret sotto le stelle 2017 con Gabriele Cirilli e i Panpers. Ingresso gratuito, visione anche su maxischermo.

Venerdì 11 agosto

Alle 19 apertura stand gastronomici, alle 21 summer tour music raggaeton.

Sabato 12 agosto

Alle 19 apertura stand gastronomici, dalle 19 in birreria serata aperitivi e cocktail, alle 21 in birreria musica con dj set Baselevers, sempre alle 21 ballo in pista con l'orchestra Ilaria Veronese.

Domenica 13 agosto

Alle 16.30 storica processione con la statua di Santa Filomena accompagnata dalla filarmonica Linda di Nogaredo di Prato, dalle 17 passeggiata turistica in carrozza per le vie di Flaibano, alle 18 apertura stand gastronomici, alle 21 ballo in pista con l'orchestra Magri e Lisoni in tour.

Lunedì 14 agosto

In gironata lo stan Flaibano in Mostra con l'esposizione artigianale-artistica, alle 19.30 apertura stand gastronomici Euromenù 2017 ospite l'Austria degustazione piatto tipico la wienershnitz e musica folk con Alpentrio dalla 19 in birreria serata aperitivi e cocktail, alle 20 fluo night con dj Dave March, alle 21 ballo in pista con l'orchestra Andrea e Souvenir, alle 24 spettacolo pirotecnico aspettando Ferragosto.

Martedì 15 agosto

I n programma pedaliamo insieme, ciclo-turistica non competitiva, alle 8.30 iscrizioni e apertura ba bianco per le colazioni, alle 10 partenza giro ciclo turistico 25 km con due ristori, alle 12 pranzo e premiazioni dei partecipanti, alle 18 apertura stand gastronomici, animazione per bambini con la compagnia Maravee Animazione di Varmo, alle 21 gran finale e ballo in pista con l'orchestra I Vegas.