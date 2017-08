Visionario d'estate: cena messicana, musica e balli country

UDINE - Martedì 8 agosto, alle 19.30, il viaggio estivo nelle cucine ci porterà nel selvaggio west con una deliziosa cena messicana a cura del ristorante El Jalapeño. Due i menù della serata: uno con carne, composto da taco di chili con carne (una tortilla morbida di farina di grano con carne macinata di manzo, marinata con una miscela di spezie e fagioli messicani, mediamente piccante), taco di pollo en salsa verde (una tortilla con succoso petto di pollo ricoperto in salsa verde, fatta a base di pomodori verdi messicani e jalapeños leggermente piccante), riso in stile messicano, fagioli in stile messicano; oppure la versione vegetariana, con taco vegetariano(una tortilla con julienne di peperoni, cipolla, carote e zucchine saltate in padella non piccante),quesadilla con hongos (tortilla ripiena di formaggio fuso e funghi alla piastra non piccante), riso e fagioli in stile messicano.



Musica

Ad allietare la serata, alle 21 circa, gli Izios & Co., trio composto da Fabrizio Furci (chitarrista classico e acustico, voce e cori, compositore e arrangiatore), Marco Feruglio (basso sassofono e cori) e Andrea Maurizio (cajon, percussioni e cori). Tre musicisti di diversa estrazione che propongono un repertorio country ricercato e di qualità percorrendo le orme che i maggiori autori di punta del genere hanno lasciato nella cultura americana. Sempre dalle 21 la Dance Country Cap vi farà ballare e divertire ascoltando gli artisti della musica Country. E ovviamente non mancherà il Night Market, dalle 18 alle 23, dedicato questa settimana all’artigianato. Il costo della cena è di 9 euro (bevande escluse). In caso di maltempo, la cena e il Night Market si sposteranno all’interno del Visionario. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.