Precampionato della Gsa Udine: ecco tutti gli appuntamenti

UDINE - Sono passati oltre tre mesi, davvero tanti, dall’ultima partita di campionato della Gsa Udine, da quel 22 aprile scorso in cui la formazione di coach Lardo batté, tra le mura amiche di Cividale del Friuli, la Fortitudo Bologna per 82 a 68. Ironia della sorte, sarà la stessa formazione felsinea ad affrontare, stavolta al Carnera, la Gsa al debutto in campionato, in programma l’1 ottobre prossimo. Prima di tale match, i tifosi avranno, però, la possibilità di vedere all’opera i propri beniamini nel corso del ritiro e in alcune amichevoli di notevole interesse in cui si incrocerà spesso la strada con quella della Pallacanestro Trieste. Vediamo quali sono.

Il ritrovo dei giocatori e le primissime sessioni di allenamento si terranno a Udine a partire dal 16 agosto. Dal 20 al 26 agosto la squadra disputerà, per il secondo anno consecutivo, il ritiro presso le strutture sportive del comune di Gemona del Friuli. L’ultimo giorno nella cittadina pedemontana, la Gsa disputerà uno scrimmage aperto al pubblico che sarà la prima vera occasione per vedere all’opera i bianconeri. Ritornati a Udine per la prosecuzione degli allenamenti, i bianconeri inizieranno una serie di tornei ed amichevoli di sicuro interesse.

Si comincia l’1-2 settembre con il Torneo di Lignano: venerdì, alle ore 21, l’Apu se la vedrà contro i campioni d’Italia della Reyer Venezia, mentre il giorno successivo si confronterà con una tra le pari categoria Trieste e Treviso, quest’ultima con l’ex Antonutti tra le sue fila.

Il weekend del 9-10 settembre i bianconeri saranno impegnati a Monfalcone, in un torneo che ha preso il posto di quello di Grado precedentemente in programma, insieme a Trieste, Agrigento e ai croati del Skrljevo.

Mentre è ancora da confermare un’amichevole con i russi del Saratov, il 15-16 settembre sarà il momento clou del precampionato bianconero: l’Apu, infatti, entrerà al palasport Carnera per disputare il Trofeo 'Piera Pajetta', intitolato alla memoria della madre del presidente della Gsa Alessandro Pedone. Le avversarie dei bianconeri saranno Ferrara, Forlì e Trieste con incroci ancora da dettagliare.

Infine, il 23-24 settembre, in agenda c’è un torneo al PalaDozza in cui, oltre a Verona e Rieti, la Gsa potrà incontrare proprio il primo avversario del suo campionato: la Fortitudo Bologna.