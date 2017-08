Che tempo farà martedì 8 agosto? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Sulla regione martedì 8 agosto affluiranno in quota correnti sud-occidentali ancora stabili; da mercoledì il lento ma progressivo avvicinamento di una depressione dalla Francia verso le Alpi.

In programma per l'8 agosto, dunque, bel tempo, con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione. Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg al mattino probabilmente soffierà ancora Borino sulla costa, in giornata venti a regime di brezza. Nel pomeriggio-sera sarà possibile qualche locale annuvolamento sui monti, specie su Alpi e Prealpi Carnich