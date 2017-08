A Lignano Sabbiadoro Conchita Wurst in concerto

LIGNANO SABBIADORO - Martedì 8 agosto Conchita & Band si esibiranno alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro. Thomas 'Tom' Neuwirth, più conosciuto con lo pseudonimo drag queen di Conchita Wurst (Gmunden, 6 novembre 1988), è un cantante austriaco. Ha rappresentato l'Austria vincendo l'Eurovision Song Contest 2014 a Copenaghen, in Danimarca, con il brano Rise Like a Phoenix.

Il nome d'arte che si è dato ha un preciso significato: in Germania e in Austria, come da lui stesso affermato, la parola wurst viene utilizzata in sostituzione dell'espressione non me ne importa niente; in un'intervista ha affermato che utilizza questa espressione in relazione al fatto che di una persona non gli importa da dove viene o quale sia il suo aspetto. Il nome Conchita, invece, gli è stato suggerito da un'amica cubana, come nome sexy. Apertura cancelli Alle 21, inizio concerto alle 21.30.

Informazioni: Lignano Sabbiadoro Gestioni, 0431 724033, eventi@lignanosabbiadoro.it.