Al Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant «Arte sotto le stelle»

LIGNANO SABBIADORO - Giovedì 10 Agosto durante la notte di San Lorenzo, al Sabbiadoro Beach Bar & Restaurant, dalle 19 cena e spettacolo di arte e musica immersi in un'atmosfera unica. In occasione della notte più stellata dell'anno infatti una serata all'insegna dell'arte con una performance dal vivo di un artista veneziano che realizzerà un quadro utilizzando il cibo di scarto. Daniele Cellini pittore in action painting, in presenza dei commensali, creerà un quadro con il cibo avanzato dalla cena e con gli scarti di lavorazione della stessa, rappresentando, su tela, il firmamento stellato. Accolti dal suono dell'arpa, la notte verrà avvolta dalla musica del Maestro Marco Giommoni che vi accompagnerà assieme all'artista Cellini nella performance di arte contemporanea: Azione Cibo Materia- Trasformazioni Organiche. Il cibo di scarto ormai destinato a diventare spazzatura viene usato per un ultima volta. L'artista Cellini prende gli scarti, li intinge nel colore acrilico e li scaglia contro la tela creando così una poesia di colori che rappresenta la «fotografia istantanea» di un emozione. La performance non si limita alla gestualità pittorica, ma con la musica, che ne è parte integrante ed inscindibile, crea il progetto Trasformazioni Organiche. La tecnica presentata al Congresso Internazionale di Filosofia in Lingua Francese (Biennale) tenutosi lo scorso 2016 a Iasi (Romania) viene accolta e riconosciuta come unica ed originale. Per informazioni: www.fb.com/actiocelly, www.instagram.com/actioncelly.



Il menù della serata

Ecco il ricco menù della cena: antipasti, carpaccio di tonno e spada su letto di rughetta e spolverata d'agrumi, barchetta di frico con rughetta e pomodorino. Bis di primi: blecs al guanciale e scia di ricotta affumicata grattuggiata, risotto dell'artista alle vongole, piatto che unisce la tradizione friulana dei blecs al risotto alle vongole per le origini lagunari dell'artista. Sinergia che ne detta la poesia artistica e che ne influenza la riuscita dell'opera acrilica. Secondo: filetto di rombo con patate e pomodorino, vassoio di calamari fritti. Dolce: delicata all'arancia stellata al fondente, caffè, acqua e vino della casa a volontà a volontà. Costo € 45 a persona. Info e prenotazioni cena: 0431.71205 Sabbiadoro Beach Restaurant Info e prenotazioni performance: 340 6479908 Marta o messaggio WhatsApp con il numero di persone ed un nome di riferimento del gruppo.