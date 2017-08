Agli Europei Under 19 tre ragazze del Tavagnacco

TAVAGNACCO - Comincia l’avventura della Nazionale Under 19 Femminile agli Europei di categoria in Irlanda del Nord. Martedì 8 agosto a Lurgan le ragazze del tecnico Enrico Sbardella esordiranno contro l’Inghilterra. A rappresentare il Tavagnacco ci saranno tre calciatrici, un’attaccante, un difensore e un centrocampista: la ‘veterana’ Sofia Del Stabile e i due neo acquisti Sara Mella e Marta Mascarello.

Dopo la prima partita, le azzurrine torneranno in campo venerdì 11 per affrontare le campionesse in carica della Francia a Belfast e lunedì 14 contro l’Olanda a Portadown. Tutti gli incontri cominceranno alle 15 (le 16 in Italia). Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla semifinale e le prime quattro classificate all’Europeo accederanno al Mondiale di categoria in programma l’anno prossimo in Francia.

Queste le parole del tecnico Sbardella: «E’ un girone molto equilibrato ed è stato un bene aver evitato Germania e Spagna che, risultati alla mano, sono le principali favorite per la vittoria. Francia e Olanda sono due nazionali forti ma alla nostra portata, l’Inghilterra ha qualcosa in più dal punto di vista fisico e dovremo cercare di colmare questo piccolo gap facendo meglio sul piano tecnico-tattico. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro».