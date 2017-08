Incidente tra auto e camion: chiuso un tratto di A4

SAN GIORGIO DI NOGARO - Non comincia bene la settimana in A4, con l'ennesimo incidente segnalato nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Il sinistro è avvenuto verso le 7 di martedì 8 agosto all'altezza di Muzzana, coinvolgendo una vettura e un mezzo pesante.

Subito si sono formate lunghe code, che hanno raggiunto anche i 5 chilometri di lunghezza. Autovie Venete ha chiuso il tratto in direzione Venezia, istituendo un'uscita obbligatoria dall'A4 a San Giorgio. Uscite consigliate per chi proviene dall'A23 Udine Sud, per chi arriva da Trieste Palmanova.

Sul posto 118 e Vigili del Fuoco. Non si conoscono ancora le condizioni dei condicenti.

++++ SEGUONO ACCERTAMENTI +++