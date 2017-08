Torna dalle vacanze e trova l'appartamento svaligiato: bottino da 20 mila euro

UDINE – Hanno letteralmente ‘ripulito’ l’appartamento portando via ori, gioielli, abiti, borse per un valore, stando a una prima stima, di circa 20 mila euro. A finire nel mirino dei ladri, come riporta il Messaggero Veneto, è stato un appartamento di viale Cadore. La proprietaria, una donna, ha fatto l’amara scoperta al ritorno da una vacanza a Grado, trascorsa con i suoi figli.

Appena varcata la soglia d’ingresso si è trovata di fronte a una gran disordine, con cassetti ribaltati e oggetti sparsi un po’ ovunque. Immediata la chiamata al 112, con l’intervento delle volanti della Polizia. Dai primi accertamenti pare che a entrare in azione siano stati ladri professionisti, visto che la porta, blindata, era chiusa così come lasciata dalla proprietaria, e che le finestre non erano state forzate. E’ probabile quindi abbiano utilizzato una sorta di passe-partout per aprire la serratura senza lasciare tracce.

Sono in corso le indagini per tentare di identificare gli autori del furto, che hanno agito con tutta calma, probabilmente sapendo che la proprietaria si sarebbe allontanata per alcuni giorni.