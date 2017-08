Bimbo di 4 anni investito fuori casa: è grave

CERVIGNANO DEL FRIULI - Pare sia uscito di casa improvvisamente. L’auto lo ha visto solo all’ultimo momento e non è riuscita ad evitarlo. Ora il bimbo, di soli 4 anni, è ricoverato in ospedale, le sue condizioni sarebbero serie. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 7 agosto a Scodovacca di Cervignano del Friuli, pochi metri più in là dell’abitazione dove il bimbo vive con i genitori.

I fatti

Le cause del tragico fatto - come chiarisce Il Gazzettino - sono al vaglio della polizia stradale di Udine che si sta occupando di effettuare tutti gli accertamenti. Il bimbo dopo un ‘volo’ di una ventina di metri è rovinato sull’asfalto riportando un serio trauma cranico e un grave trauma addominale. Il piccolo è stato trasportato in ospedale, a Udine, con codice rosso, dai sanitari del 118. Fortunatamente però, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo che lo ha investito, del posto, è ora sotto choc, come i genitori del bambino.