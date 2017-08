Intervento del soccorso alpino per un incidente sul lavoro: boscaiolo ferito sopra Ugovizza

MALBORGHETTO-VALBRUNA - Il Soccorso Alpino di Cave del Predil ha effettuato nella mattinata dell'8 agosto, a distanza di pochi giorni da un precedente intervento in bosco, un altro soccorso per incidente sul lavoro in comune di Malborghetto. L'allerta è arrivato intorno alle 8 dal versante est del Monte Cocco, nella Valle di Ugovizza, sopra l'Osteria al Camoscio, ad una quota di 1500 metri circa.

A rimanere ferito anche questa volta un giovane boscaiolo di 27 anni, M.Z., di Gemona del Friuli. Per cause ancora da accertare il ragazzo è stato travolto da un pianale mentre scaricava il camion, subendo un grave trauma alla schiena, alle spalle e alle caviglie. I primi soccorsi sono stati prestati dai suoi compagni di lavoro. Sul posto, assieme a sette tecnici e al medico del CNSAS di Cave, che lo hanno stabilizzato, sono intervenuti la Guardia di Finanza di Sella Nevea e i Vigili del Fuoco di Camporosso. Il ferito è stato poi prelevato dall'elicottero della centrale operativa di Udine e trasportato all'ospedale del capoluogo.

L'analisi della dinamica dell'incidente è ora in mano all'autorità giudiziaria.