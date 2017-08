Nuove asfaltature: via libera agli interventi sui viali del ring occidentale

UDINE - Prosegue l'iter progettuale del maxi-piano asfaltature che nei prossimi mesi porterà alla riqualificazione di un'ampia parte dei viali del ring. Nella seduta di oggi, 8 agosto, la giunta comunale ha approvato, su proposta dell'assessore alla Mobilità, Enrico Pizza, il progetto definitivo-esecutivo relativo al riatto di sette strade nell'area del ring occidentale per una spesa complessiva di 400 mila euro.

Le zone interessate dagli interventi

Si tratta di via Caccia (tratto da via Bernardinis a piazzale Osoppo), via Bassi (tratto da piazzale Diacono a via Malignani), piazzale Diacono (passaggi pedonali delle confluenze al piazzale), via Marco Volpe (tratto da via Politi a via Micesio), via Marangoni (tratto tra piazzale Cella e via Andervolti), piazzale Cella (rotatoria grande, lato via Grazzano, tratti delle bretelle di collegamento tra le due rotonde), via Tullio (tutta la corsia ovest). «Questo lotto di interventi è reso possibile anche dai primi finanziamenti regionali alle Uti – spiega il sindaco di Udine, Furio Honsell –. Un primo risultato di quello che sarà un vero e proprio sistema integrato delle opere pubbliche definito d'intesa anche con gli altri Comuni dell'Unione del Friuli Centrale. Nei prossimi mesi investiremo complessivamente sulla viabilità 3 milioni di euro, mentre se consideriamo i due mandati la nostra amministrazione ha realizzato oltre 10 milioni di euro di asfaltature, con una media di 1 milione l'anno, nonostante le difficoltà per gli appalti e i vincoli del patto di stabilità».

Il prossimo lotto di interventi

Gli uffici comunali sono intanto al lavoro per la gara dell'altro lotto di interventi di riqualificazione dei viali del ring. Nei prossimi mesi, infatti, grazie a un contributo regionale di 1,1 milioni di euro, saranno interamente riasfaltati viale XXIII Marzo, viale Trieste e via Cividale (fino all'incrocio con via Fruch), mentre sarà riqualificata la pavimentazione in porfido di via Poscolle e saranno eseguiti interventi di asfaltatura a caldo su alcuni tratti minori. In questo pacchetto di opere rientrerà anche la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà Udine e Feletto, grazie al recupero del vecchio sedime nella strada bianca che da via Friuli conduce alla rete ciclabile di Tavagnacco, attraversando via Feletto e il sottopasso ciclopedonale della Gran Selva.

Una serie di asfaltature delle strade residenziali

A tutto ciò va aggiunto che l'amministrazione comunale si prepara a intervenire anche con una serie di asfaltature delle strade residenziali della città. Quest'ultima parte di lavori, per i quali è in corso la fase di progettazione, sarà finanziata con fondi comunali per 1 milione di euro, stanziati grazie all'avanzo di bilancio. «È un piano di asfaltature che mira a chiudere la riqualificazione del ring e delle principali vie di accesso a Udine – sottolinea l'assessore Enrico Pizza –. Desidero ricordare, infatti, le asfaltature già svolte sul ring di viale San Daniele, viale Ledra, via Micesio e viale delle Ferriere, insieme a quelle recenti di via Renati e viale Tricesimo. Chiudiamo quindi il mandato con un investimento importante sulla viabilità, in linea e a completamento di quanto fatto in questi 10 anni».

Le zone in porfido

Per quanto riguarda la manutenzione di manti stradali in porfido va ricordato che oltre a via Poscolle è in corso la progettazione per uno specifico lotto da mezzo milione di euro di cui faranno parte via Grazzano (tratto da piazzale Cella a via della Cisterna), via San Francesco e tratti di via Aquileia, via Gemona e via Superiore. È inoltre in partenza la gara per i lavori dell'acciottolato di via Tomadini per un importo di 170 mila euro.